'La Promesa', avance del martes 17 de marzo: Ángela descubre una comprometida información de Leocadia

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 795, que RTVE ofrecerá este martes 17 de marzo, el Barón de Bermejo le revela a Ángela que conocía a Leocadia y a un sirviente llamado Cristóbal de la casa de un amigo común. Esta información refuerza las sospechas de la joven sobre el mayordomo. A su regreso al palacio, ¡no duda en enfrentarse a su madre!

Teresa, para acabar con los rumores, revela a todo el servicio que Marcelo es su hermano y no su marido. Por su parte, Santos le confiesa a Petra su dolor porque nadie acudió al entierro de su madre. Martina regresa desolada: la presidenta del Patronato se ha burlado de ella y su propuesta del refugio.

Ciro reprende públicamente a Julieta, y Lorenzo lo anima a ser más autoritario. Curro recibe una carta de la Casa Real confirmando la recepción de su solicitud para restituir su título, algo que él asegura nunca haber enviado.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (794)

'La Promesa' ha arrancado la semana con el capítulo 794, emitido este lunes 16 de marzo, en el que Curro ha sido humillado públicamente en el balneario por el Barón de Bermejo por ser un bastardo. Finalmente, ha conseguido que el barón acceda a reunirse con ellos.

En la zona de servicio, Ricardo y Santos han dado sepultura a Ana, y el que fue mayordomo ha rechazado fríamente el ofrecimiento de Pía de acompañarlos. Carlo, a espaldas de María, le ha pedido ayuda a Manuel. Este le ha entregado un sobre con dinero y Santos no ha perdido detalle de este momento.

Leocadia ha confrontado a Cristóbal por el beso con Teresa y él se ha justificado diciendo que su romance es una farsa para alejar las sospechas de Ángela. A pesar de las advertencias de Alonso y la señora de Figueroa, Martina ha decidido invitar a la presidenta del Patronato a visitar el refugio. La tensión entre Manuel y Ciro ha crecido, enzarzándose en una nueva pelea sobre Julieta.