'La Promesa', avance capítulo del jueves 19 de marzo: Una implacable amenaza y el giro de un personaje

En el capítulo 797 de 'La Promesa' de este jueves 19 de marzo, Leocadia confronta a Teresa por su beso con Cristóbal, acusándola de adúltera. El ama de llaves revela que no está casada y que Marcelo es su hermano, pero Leocadia, incrédula, la amenaza con despedirla si vuelve a acercarse a él.

Curro le cuenta a Ángela que fue Manuel quien envió la solicitud para su título a la Casa Real y que Lorenzo, furioso, ha descubierto que él falsificó la carta para la timba. Ángela, a su vez, confiesa que Leocadia la abofeteó tras discutir sobre su relación previa con Cristóbal.

Ignorando la petición de Alonso de ser él quien informara, Lorenzo le cuenta a Leocadia lo del título, provocando su indignación. Mientras, Julieta se postula como ayudante de Manuel: llevará las cuentas de su empresa.

Martina, desanimada tras hablar con Adriano, decide cambiar su presentación por una más técnica, siguiendo el consejo de Jacobo. Justo cuando Ricardo se despedía de Pía y del servicio para abandonar el palacio… ¡Manuel lo detiene y le ofrece trabajo como su ayuda de cámara!

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (796)

En el capítulo 796 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha ofrecido este miércoles 18 de marzo, Manuel ha revelado que fue él quien envió la solicitud a la Casa Real para la restitución del título de Barón de Linaja para Curro. Eso sí, firmando con su nombre para no comprometerlo.

Por su parte, María Fernández, alertada por Santos, ha confrontado en una bronca sin precedentes a Carlo, quien confiesa haber aceptado el dinero de Manuel.

En palacio, Ángela se ha encarado a Leocadia sobre la paternidad de Cristóbal. La señora de Figueroa lo ha negado todo y, al perder la calma por la insistencia, ha abofeteado a su hija sin piedad.

Martina, desmoralizada por el fracaso con Doña Pilarcita, ha aceptado el consejo de Jacobo de reestructurar su presentación del refugio con un enfoque puramente técnico y basado en números.

Por su lado, Manuel le ha ofrecido a Julieta un espacio de refugio en el hangar, dando lugar a acercamientos peligrosos entre ellos.