'La Promesa', avance capítulo del lunes 23 de marzo: Conmoción ante el giro con una de las tramas principales

En el capítulo 799 de 'La Promesa' del próximo lunes, 23 de marzo, Cristóbal, conmocionado, se niega a creer a Leocadia respecto a la mentira de su paternidad y la acusa de actuar por celos de Teresa. Ella le advierte: debe dejar en paz a Ángela.

Mientras tanto, Alonso convence a Ciro de que permita a Julieta trabajar para Manuel. María Fernández y Carlo se reconcilian con la condición de que él no vuelva a aprovecharse de la generosidad del heredero del marquesado. Sin embargo, Manuel le cuenta a la doncella que ya está buscándoles una casa a petición de Carlo, lo que la enfurece de nuevo.

Leocadia y Ángela también hacen las paces. La señora insiste en seguir negando que Cristóbal sea el padre de Ángela y, además, le pide que lo deje en paz. Teresa le confiesa a Cristóbal el miedo que le tiene a la señora de Figueroa.

Ricardo y Santos, por su parte, fortalecen su relación padre-hijo. En la víspera de la presentación en el Patronato, Martina está aterrada y Adriano le ofrece su apoyo incondicional. Finalmente, Alonso recibe una llamada de la Casa Real: enviarán un emisario a La Promesa para evaluar la restitución del título de Curro.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (798)

En el capítulo 798 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha emitido este viernes 20 de marzo, Leocadia ha increpado a Alonso por no informarle sobre la solicitud del título de Curro, temiendo que un fracaso arrastre a Ángela.

Ciro ha confrontado a Manuel por contratar a Julieta, pero Manuel ha defendido la decisión de la joven. Más tarde, Julieta se ha enfrentado a Leocadia, Alonso y Lorenzo, afirmando su independencia.

La relación de María Fernández y Carlo se ha tensado más cuando él ha confesado que ya gastó el dinero de Manuel en medicinas para su hermano… Cristóbal, por su parte, se ha quejado a Alonso por la contratación de Ricardo, pero el marqués lo ha puesto en su sitio. Ángela le ha contado al mayordomo que su madre la abofeteó, pero ha ocultado el motivo.

La tensión dentro de la casa ha culminado en una cena familiar llena de reproches sobre el proyecto de Martina. Leocadia, furiosa, ha terminado haciendo una gran revelación a Cristóbal: le mintió, él no es el padre de Ángela.