'La Promesa', avance capítulo del viernes 20 de marzo: La gran mentira de Leocadia, al descubierto

En el capítulo 798 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ofrecerá este viernes 20 de marzo, Leocadia increpa a Alonso por no informarle sobre la solicitud del título de Curro, temiendo que un fracaso arrastre a Ángela.

Ciro confronta a Manuel por contratar a Julieta, pero Manuel defiende la decisión de la joven. Más tarde, Julieta se enfrenta a Leocadia, Alonso y Lorenzo, afirmando su independencia.

La relación de María Fernández y Carlo se tensa más cuando él confiesa que ya gastó el dinero de Manuel en medicinas para su hermano… Cristóbal, por su parte, se queja a Alonso por la contratación de Ricardo, pero el marqués lo pone en su sitio. Ángela le cuenta al mayordomo que su madre la abofeteó, pero oculta el motivo.

La tensión dentro de la casa culmina en una cena familiar llena de reproches sobre el proyecto de Martina. Leocadia, furiosa, termina haciendo una gran revelación a Cristóbal: le mintió, él no es el padre de Ángela.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (797)

En el capítulo 797 de 'La Promesa' emitido este jueves 19 de marzo, Leocadia ha confrontado a Teresa por su beso con Cristóbal, acusándola de adúltera. El ama de llaves ha revelado que no está casada y que Marcelo es su hermano, pero Leocadia, incrédula, la ha amenazado con despedirla si vuelve a acercarse a él.

Curro le ha contado a Ángela que fue Manuel quien envió la solicitud para su título a la Casa Real y que Lorenzo, furioso, ha descubierto que él falsificó la carta para la timba. Ángela, a su vez, ha confesado que Leocadia la abofeteó tras discutir sobre su relación previa con Cristóbal.

Ignorando la petición de Alonso de ser él quien informara, Lorenzo le ha contado a Leocadia lo del título, provocando su indignación. Mientras, Julieta se ha postulado como ayudante de Manuel: llevará las cuentas de su empresa.

Martina, desanimada tras hablar con Adriano, ha decidido cambiar su presentación por una más técnica, siguiendo el consejo de Jacobo. Justo cuando Ricardo se despedía de Pía y del servicio para abandonar el palacio… ¡Manuel le ha retenido y le ha ofrecido trabajo como su ayuda de cámara!