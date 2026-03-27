'La Promesa', avance capítulo 804 del lunes 30 de marzo: Preocupación con María y su embarazo

En el capítulo 804 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ofrecerá el próximo lunes, 30 de marzo, María Fernández y Carlo discuten acaloradamente sobre la casa que Manuel les ha ofrecido. Cristóbal los reprende por discutir a voces. María sigue con molestias en el vientre y dice notar raro al bebé tras su sangrado, pero Pía la tranquiliza: serán solo dolores por el embarazo.

Manuel y Julieta regresan de una reunión de negocios con el Duque de Carril. Él está contento con lo que ha oído. Julieta, sin embargo, desconfía y se muestra escéptica sobre las inversiones. Ciro, por su parte, le exige a Manuel que guarde las distancias con su esposa.

Martina recibe una invitación de la Duquesa de Alba y Montenegro a un baile en Madrid. Ángela le pide a Curro que olvide la búsqueda del título nobiliario de su abuelo. Cree que su amor es lo más importante y quiere casarse de inmediato. Curro, sin embargo, insiste en la necesidad del título para asegurar un futuro para ambos y sus futuros hijos.

La distancia entre Pía y Ricardo cada día es mayor, por lo que las cocineras sospechan de que Pellicer tiene una nueva relación. Adriano llega con el periódico 'La Voz Sureña', donde se ha publicado la crónica sobre el refugio: ¿será positiva?

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (803)

En el capítulo 803 de 'La Promesa' emitido este viernes 27 de marzo, Pía le ha confesado a Petra que algo se ha roto entre ella y Ricardo. Cristóbal ha negado a Curro haber conocido a Leocadia en el pasado, aunque le ha admitido haberla visto en casas donde trabajó.

Ángela, por su parte, ha presionado a su madre para que le revele la identidad de su padre, pero ella se ha plantado, alegando que sería peligroso. La muchacha, harta, ha decidido abandonar su investigación, ya que solo le causa dolor.

Ciro, por otro lado, ha insistido en invertir, desestimando la opinión de su esposa Julieta, que se ha apoyado en Manuel, con quien cada día se entiende mejor. Cristóbal ha roto su relación con Teresa, influenciado por la declaración de amor de Leocadia. El ama de llaves ha aceptado la decisión, aunque con mucha tristeza.

Martina ha accedido a ser entrevistada por el periodista sobre su proyecto y ha decidido llevarle al refugio. Santos le ha revelado a María que Carlo ha ido a ver la casa que Manuel les ha buscado. La dura confrontación entre la doncella y el lacayo ha culminado con María sufriendo un fuerte dolor abdominal, temiendo así por su embarazo.

