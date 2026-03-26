'La Promesa', adelanto del capítulo del viernes 27 de marzo con una ruptura y un percance

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 803 del viernes 27 de marzo, Pía le confiesa a Petra que algo se ha roto entre ella y Ricardo. Cristóbal niega a Curro haber conocido a Leocadia en el pasado, aunque admite haberla visto en casas donde trabajó.

Ángela, por su parte, la presiona para que le revele la identidad de su padre, pero ella se niega, alegando que sería peligroso. La muchacha decide abandonar su investigación, ya que solo le causa dolor.

Ciro, por otro lado, insiste en invertir, desestimando la opinión de su esposa Julieta que se apoya en Manuel, con quien cada día se entiende mejor. Cristóbal rompe su relación con Teresa, influenciado por la declaración de amor de Leocadia. El ama de llaves acepta la decisión, aunque con tristeza.

Martina acepta ser entrevistada por el periodista sobre su proyecto y decide llevarle al refugio. Santos le revela a María que Carlo ha ido a ver la casa que Manuel les ha buscado. La confrontación entre la doncella y el lacayo culmina con María sufriendo un fuerte dolor abdominal.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (802)

En el capítulo 802 de 'La Promesa' emitido este jueves 26 de marzo, Ciro y Julieta discuten sobre dinero: él se empeña en invertir en contra de la voluntad de ella que es quien aportó la dote al matrimonio. Alonso informa de que la solicitud para recuperar el título nobiliario de Curro fue rechazada por un error de forma, ya que Manuel la envió en lugar de Curro... Este le pide a su padre que firmen ambos la nueva solicitud. Alonso consiente, pero a cambio de paciencia y cautela con el tema.

María Fernández y Carlo siguen discutiendo a cuenta de la casa que Don Manuel les quiere pagar. Jacobo rechaza a un periodista que quería entrevistar a Martina sobre su proyecto del refugio, lo que molesta a la joven. Sin embargo, Adriano se ofrece a buscar al profesional. Curro le pregunta de forma frontal y sorpresiva a Cristóbal si tuvo una relación con Leocadia en el pasado. Ricardo intenta acercarse a Pía, pero ella lo confronta con una entrada que encontró en su ropa: era del lugar donde trabajaba su esposa. La pregunta es clara: ¿tuvo él algo que ver con la muerte de Ana?