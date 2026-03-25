El equipo de 'La Promesa' lanza este anuncio sobre el futuro de la serie en la programación de RTVE

'La Promesa' cumplía este martes, 24 de marzo, 800 emisiones en la tarde de La 1 de RTVE. Un número muy redondo que se alcanza apenas una semana después del primer aniversario de la muerte de su personaje protagonista, Jana Expósito.

El fin del papel interpretado por la actriz Ana Garcés supuso también el adiós de Eva Martín, otra de las puntas de lanza de la ficción producida por Bambú encarnando a Cruz Ezquerdo, la marquesa de Luján. Desde entonces, el serial ha vivido grandes transformaciones con nuevas tramas.

En este punto, el eje argumental de 'La Promesa' pasa por la relación de María Fernández y Carlo, enfrentados sobre el futuro de su bebé y tras la ayuda de Manuel; por la búsqueda de la verdad de Ángela sobre la identidad de su padre y su futura boda con Curro; y por el acercamiento de Manuel con Julieta, la esposa de su primo Ciro.

Con estos mimbres se ha llegado a 800 episodios. Para celebrarlo, el equipo de la serie ha compartido un mensaje en sus perfiles oficiales de redes sociales: "Nuevos personajes, nuevas tramas, nuevos exteriores... #LaPromesa no se detiene desde ese 12 de enero de 2023".

Y en esa misma publicación, se ha lanzado un mensaje sobre su continuidad en la parrilla de La 1 de TVE: "Vamos a por muchos más capítulos". Un claro aviso a navegantes que coincide con la decisión que la corporación tomó hace unos meses de renovar 'La Promesa' hasta comienzos del 2027 como mínimo.

Lo cierto es que, a pesar de su maltrato en lo que a horario se refiere y a su pérdida de intensidad narrativa, la serie protagonizada por Xavi Lock y Arturo García Sancho, entre otros, continúa siendo la oferta más competitiva de las tardes del canal público, liderando todas sus emisiones.