'La Promesa', avance capítulo del miércoles 25 de marzo: Leocadia, obligada a confesar la verdad

En el capítulo 801 de 'La Promesa' que se emitirá este miércoles 25 de marzo en La 1 de TVE, María Fernández y Carlo discuten sobre el futuro de su bebé y la ayuda de Don Manuel para una casa. Ella piensa que él se aprovecha de la bondad del heredero del marquesado.

Por su lado, Ángela sigue buscando la verdad sobre su padre, sospechando que su madre, Leocadia, le miente. La señora de Figueroa confiesa a Cristóbal la verdad: le hizo creer que era el padre de su hija para retenerlo, porque le quiere y sentía celos de Teresa.

Martina enfrenta el enfado de Jacobo por cambiar su presentación, mientras que Adriano y el servicio la apoyan. Manuel considera invertir con el Duque de Carril, lo que genera recelo en Alonso y un conflicto entre Ciro y Julieta por la dote de ella que él pretende invertir sin su aprobación.

Cristóbal cuenta a Ricardo y Santos que la investigación del asesinato de Ana no va bien y será muy difícil que encuentren al asesino. Finalmente, llega el emisario real a La Promesa y Alonso sale nervioso a recibirlo. ¿Qué noticias traerá?

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (800)

En el capítulo de 'La Promesa' emitido por RTVE este martes 24 de marzo, Martina llega al Patronato y es recibida con hostilidad por Doña Pilarcita. Justo cuando va a empezar su presentación técnica, ve aparecer a Adriano con Samuel, Petra y Simona para apoyarla.

Motivada, abandona el discurso de Jacobo y habla desde el corazón, contando historias emotivas del refugio. Termina cediendo la palabra a sus acompañantes, quienes conmueven a los asistentes con sus testimonios.

En La Promesa, Curro y Manuel se preocupan por la repentina visita del emisario real. Alonso intenta, sin éxito, que Leocadia se posicione a favor de Curro. María Fernández, tras enterarse de que Carlo le pidió una casa a Manuel, lo confronta y le dice que ya no se siente segura a su lado...

La tensión entre Ciro y Julieta persiste, mientras que la complicidad entre ella y Manuel no para de crecer. La familia Luján reacciona muy mal al saber que Martina cambió el discurso. Pía, planchando la ropa de Ricardo, encuentra en su bolsillo una octavilla del “As de Copas”, ¡el local donde trabajaba Ana!