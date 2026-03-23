'La Promesa', avance capítulo del martes 24 de marzo: Una visita inesperada y un inquietante hallazgo

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 800 de este martes 24 de marzo, Martina llega al Patronato y es recibida con hostilidad por Doña Pilarcita. Justo cuando va a empezar su presentación técnica, ve aparecer a Adriano con Samuel, Petra y Simona para apoyarla.

Motivada, abandona el discurso de Jacobo y habla desde el corazón, contando historias emotivas del refugio. Termina cediendo la palabra a sus acompañantes, quienes conmueven a los asistentes con sus testimonios.

En La Promesa, Curro y Manuel se preocupan por la repentina visita del emisario real. Alonso intenta, sin éxito, que Leocadia se posicione a favor de Curro. María Fernández, tras enterarse de que Carlo le pidió una casa a Manuel, lo confronta y le dice que ya no se siente segura a su lado...

La tensión entre Ciro y Julieta persiste, mientras que la complicidad entre ella y Manuel no para de crecer. La familia Luján reacciona muy mal al saber que Martina cambió el discurso. Pía, planchando la ropa de Ricardo, encuentra en su bolsillo una octavilla del “As de Copas”, ¡el local donde trabajaba Ana!

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (799)

En el capítulo 799 de 'La Promesa' emitido este lunes, 23 de marzo, Cristóbal, conmocionado, se ha negado a creer a Leocadia respecto a la mentira de su paternidad y la ha acusado de actuar por celos de Teresa. Ella le ha advertido: debe dejar en paz a Ángela.

Mientras tanto, Alonso ha convencido a Ciro de que permita a Julieta trabajar para Manuel. María Fernández y Carlo se han reconciliado con la condición de que él no vuelva a aprovecharse de la generosidad del heredero del marquesado. Sin embargo, Manuel le ha contado a la doncella que ya está buscándoles una casa a petición de Carlo, lo que la ha enfurecido de nuevo.

Leocadia y Ángela también han hecho las paces. La señora ha insistido en seguir negando que Cristóbal sea el padre de Ángela y, además, le ha pedido que lo deje en paz. Teresa le ha confesado a Cristóbal el miedo que le tiene a la señora de Figueroa.

Ricardo y Santos, por su parte, han fortalecido su relación padre-hijo. En la víspera de la presentación en el Patronato, Martina se ha mostrado aterrada y Adriano le ha brindado su apoyo incondicional.

Finalmente, Alonso ha recibido una llamada de la Casa Real: enviarán un emisario a La Promesa para evaluar la restitución del título de Curro.