Gabriela Guillén dio un gran susto en 'Supervivientes 2026' con su desmayo y tuvo que ser asistida de urgencia

El desgaste físico y el hambre empiezan a pasar factura a los concursantes de 'Supervivientes 2026'. Y es que este martes, minutos antes de comenzar la gala de 'Tierra de Nadie', Gabriela Guillén sufrió un desmayo que obligaba a intervenir de urgencia al equipo médico del programa.

Fue la presentadora, María Lamela, la encargada de anunciar lo sucedido nada más arrancar la emisión: "Gabriela Guillén hace tan solo unos minutos ha sufrido esto". Acto seguido, daba paso a las espeluznantes imágenes del momento. Desde primera hora del día, la concursante ya había empezado a encontrarse mal en Playa Derrota, así lo reconocía ella misma: "Tengo ganas de vomitar todo el rato. No puedo más".

Sus compañeros inmediatamente se acercaron para interesarse por su estado. El primero en hacerlo fue Aratz, seguido de Maica, Claudia y Marisa. Sin embargo, la situación empeoró en cuestión de segundos. Pese a los cuidados del resto de concursantes, que le tumbaron en el suelo, le colocaron una almohada y le levantaron las piernas para facilitar la circulación, el dolor y el malestar aumentaron, hasta que llegó a perder el conocimiento.

Muy nerviosos y asustados, sus compañeros intentaron reanimarla echándole agua mientras llegaba el equipo médico a la playa. Afortunadamente, esto surtió efecto y Gabriela Guillén recuperó la consciencia. A la llegada del personal sanitario, estos lograron estabilizarla. Tras recuperar el conocimiento, la ex de Bertín Osborne confesó, entre lágrimas: "Me tiemblan las piernas. Me quiero ir a mi casa. No me quejo, pero ya he llegado al límite". Por si esto fuera poco, la concursante explicó que llevaba días sin poder ir al baño.

Gabriela Guillén manda un mensaje de tranquilidad: "Estoy bastante mejor"

Horas después del susto, Gabriela Guillén quiso enviar un mensaje de tranquilidad a su familia: "Ya estoy bastante mejor. Quiero que mi familia no se preocupe". "Estuve bastante mal, pasan los días y vamos notando muchas cosas. Además, la regla se ha juntado también con no ir al baño y me he desbordado. Pero ya estoy mejor y lista para las pruebas, así que, que mi familia no se preocupe, estoy bien y aquí tenemos un equipo médico que ha estado pendiente. Muchísimas gracias", declaró.

Desde el plató de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', Ion Aramendi quiso mandarle todo su apoyo y, además, darle la enhorabuena por su pronta recuperación. El presentador puso en valor su valentía y su "mérito" por querer continuar pese a las circunstancias, incluso su arrojo al participar en una prueba en la que tuvo que escalar hasta 4 metros de altura sobre el mar para ganar una recompensa común.