Gabriela Guillén dio un gran susto en 'Supervivientes 2026' con su desmayo y tuvo que ser asistida de urgencia

El desgaste físico y el hambre empiezan a pasar factura a los concursantes de 'Supervivientes 2026'. Y es que este martes, minutos antes de comenzar la gala de 'Tierra de Nadie', Gabriela Guillén sufrió un desmayo que obligaba a intervenir de urgencia al equipo médico del programa.
Fue la presentadora, María Lamela, la encargada de anunciar lo sucedido nada más arrancar la emisión: "Gabriela Guillén hace tan solo unos minutos ha sufrido esto". Acto seguido, daba paso a las espeluznantes imágenes del momento. Desde primera hora del día, la concursante ya había empezado a encontrarse mal en Playa Derrota, así lo reconocía ella misma: "Tengo ganas de vomitar todo el rato. No puedo más".
Sus compañeros inmediatamente se acercaron para interesarse por su estado. El primero en hacerlo fue Aratz, seguido de Maica, Claudia y Marisa. Sin embargo, la situación empeoró en cuestión de segundos. Pese a los cuidados del resto de concursantes, que le tumbaron en el suelo, le colocaron una almohada y le levantaron las piernas para facilitar la circulación, el dolor y el malestar aumentaron, hasta que llegó a perder el conocimiento.
Muy nerviosos y asustados, sus compañeros intentaron reanimarla echándole agua mientras llegaba el equipo médico a la playa. Afortunadamente, esto surtió efecto y Gabriela Guillén recuperó la consciencia. A la llegada del personal sanitario, estos lograron estabilizarla. Tras recuperar el conocimiento, la ex de Bertín Osborne confesó, entre lágrimas: "Me tiemblan las piernas. Me quiero ir a mi casa. No me quejo, pero ya he llegado al límite". Por si esto fuera poco, la concursante explicó que llevaba días sin poder ir al baño.
Gabriela Guillén manda un mensaje de tranquilidad: "Estoy bastante mejor"
Horas después del susto, Gabriela Guillén quiso enviar un mensaje de tranquilidad a su familia: "Ya estoy bastante mejor. Quiero que mi familia no se preocupe". "Estuve bastante mal, pasan los días y vamos notando muchas cosas. Además, la regla se ha juntado también con no ir al baño y me he desbordado. Pero ya estoy mejor y lista para las pruebas, así que, que mi familia no se preocupe, estoy bien y aquí tenemos un equipo médico que ha estado pendiente. Muchísimas gracias", declaró.
Desde el plató de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', Ion Aramendi quiso mandarle todo su apoyo y, además, darle la enhorabuena por su pronta recuperación. El presentador puso en valor su valentía y su "mérito" por querer continuar pese a las circunstancias, incluso su arrojo al participar en una prueba en la que tuvo que escalar hasta 4 metros de altura sobre el mar para ganar una recompensa común.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.