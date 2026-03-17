'Supervivientes 2026' descoloca por quién ha sido el concursante salvado y ante su porcentaje de votos

'Supervivientes 2026' celebró sus segundas nominaciones en la gala del pasado jueves y, tras el reparto de puntos, los expuestos a la segunda expulsión de la edición fueron Almudena Porras, Marisa Jara, Claudia Chacón y Toni Elías.

Pues bien, durante la emisión de 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi, y como uno de los platos fuertes de la velada, se ha llevado a cabo una nueva ceremonia de salvación. Un indulto que se ha producido a 48 horas de la que será la segunda 'eliminación' y/o destierro de la temporada.

Así, se han pausado las votaciones en la app de Mediaset Infinity de manera temporal y María Lamela ha comandado este decisivo momento como presentadora de 'Supervivientes 2026' en Honduras, haciéndose cargo de la salvación titulada como 'la sentencia de Hidra' sobre una espectacular estructura instalada en el mar con toboganes de cinco metros de altura.

En primer lugar, se ha procedido a comunicar la permanencia en el proceso de expulsión de Marisa Jara y Claudia Chacón, debatiéndose esa liberación en un duelo final entre Almudena Porras y Toni Elías.

Finalmente, los espectadores de 'Supervivientes' han apoyado mayoritariamente con sus votos a la exparticipante de 'La Isla de las Tentaciones 9' en detrimento del resto de nominados.

Con Toni, Claudia y Marisa son tres grandes nombres de 'Supervivientes 2026' los que continúan en la cuerda floja hasta el jueves. Mientras, Almudena, impresionada con el veredicto del público, no ha dudado en compartir su alegría, agradecimiento e incluso desconcierto.

El resultado ha sorprendido, especialmente por el elevadísimo porcentaje (rozando el 50%) y porque se trata de la participante que más desapercibida está pasando en los primeros días de aventura.