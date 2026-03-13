Encuestas

Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Claudia, Almudena, Toni o Marisa?

por El Televisero

Almudena Porras, Toni Elías, Marisa Jara y Claudia Chacón son los nuevos nominados de 'Supervivientes 2026'

Nominados de 'Supervivientes 2026'
Nominados de 'Supervivientes 2026' | Montaje El Televisero

'Supervivientes 2026' ha celebrado sus segundas nominaciones en la gala 2 en Telecinco y, tras el reparto de puntos, los expuestos a la próxima expulsión de la edición son Almudena Porras, Toni Elías, Marisa Jara y Claudia Chacón.

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Victoria

  • Alberto Ávila ha nominado a Almudena Porras
  • Teresa Seco ha nominado a Toni Elías
  • Toni Elías ha nominado a Teresa Seco
  • Almudena Porras ha nominado a Toni Elías
  • Alex de la Croix ha nominado a Toni Elías
  • Alvar Segui ha nominado a Almudena Porras
  • Paola Olmedo ha nominado a Almudena Porras
  • Gerard Arias ha nominado a Toni Elías
  • Ivonne Reyes, como líder, ha nominado directamente a Almudena Porras

Así han sido las nominaciones en Playa Derrota

  • Claudia Chacón ha nominado a José Manuel Soto
  • Gabriela Guillen ha nominado a Maica Benedicto
  • Alba Paul ha nominado a Marisa Jara
  • José Manuel Soto ha nominado a Claudia Chacón
  • Ingrid Betancor ha nominado a Marisa Jara
  • Marisa Jara ha nominado a Jaime Astrain
  • Maica Benedicto ha nominado a Jaime Astrain
  • Jaime Astrain ha nominado a Marisa Jara
  • Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado directamente a Claudia Chacón

Así pues, ¿a quién quieres salvar de la segunda expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!

