Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Claudia, Almudena, Toni o Marisa?

'Supervivientes 2026' ha celebrado sus segundas nominaciones en la gala 2 en Telecinco y, tras el reparto de puntos, los expuestos a la próxima expulsión de la edición son Almudena Porras, Toni Elías, Marisa Jara y Claudia Chacón.
Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Victoria
- Alberto Ávila ha nominado a Almudena Porras
- Teresa Seco ha nominado a Toni Elías
- Toni Elías ha nominado a Teresa Seco
- Almudena Porras ha nominado a Toni Elías
- Alex de la Croix ha nominado a Toni Elías
- Alvar Segui ha nominado a Almudena Porras
- Paola Olmedo ha nominado a Almudena Porras
- Gerard Arias ha nominado a Toni Elías
- Ivonne Reyes, como líder, ha nominado directamente a Almudena Porras
Así han sido las nominaciones en Playa Derrota
- Claudia Chacón ha nominado a José Manuel Soto
- Gabriela Guillen ha nominado a Maica Benedicto
- Alba Paul ha nominado a Marisa Jara
- José Manuel Soto ha nominado a Claudia Chacón
- Ingrid Betancor ha nominado a Marisa Jara
- Marisa Jara ha nominado a Jaime Astrain
- Maica Benedicto ha nominado a Jaime Astrain
- Jaime Astrain ha nominado a Marisa Jara
- Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado directamente a Claudia Chacón
