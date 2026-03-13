Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Claudia, Almudena, Toni o Marisa?

'Supervivientes 2026' ha celebrado sus segundas nominaciones en la gala 2 en Telecinco y, tras el reparto de puntos, los expuestos a la próxima expulsión de la edición son Almudena Porras, Toni Elías, Marisa Jara y Claudia Chacón.

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Victoria

Alberto Ávila ha nominado a Almudena Porras

Teresa Seco ha nominado a Toni Elías

Toni Elías ha nominado a Teresa Seco

Almudena Porras ha nominado a Toni Elías

Alex de la Croix ha nominado a Toni Elías

Alvar Segui ha nominado a Almudena Porras

Paola Olmedo ha nominado a Almudena Porras

Gerard Arias ha nominado a Toni Elías

Ivonne Reyes, como líder, ha nominado directamente a Almudena Porras

Así han sido las nominaciones en Playa Derrota

Claudia Chacón ha nominado a José Manuel Soto

Gabriela Guillen ha nominado a Maica Benedicto

Alba Paul ha nominado a Marisa Jara

José Manuel Soto ha nominado a Claudia Chacón

Ingrid Betancor ha nominado a Marisa Jara

Marisa Jara ha nominado a Jaime Astrain

Maica Benedicto ha nominado a Jaime Astrain

Jaime Astrain ha nominado a Marisa Jara

Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado directamente a Claudia Chacón

