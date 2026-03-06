Encuesta | Vota por tu concursante favorito de 'Supervivientes 2026' para ser el ganador del reality de Telecinco

La espera ya ha terminado: 'Supervivientes 2026' ha arrancado este pasado jueves, 5 de marzo en Telecinco reuniendo a todos los concursantes oficiales confirmados previamente para esta edición y que protagonizaron los famosos saltos desde el helicóptero. Sin embargo, el casting todavía no está cerrado puesto que durante la gala de estreno se desveló la identidad de una concursante bomba más, y se advirtió que la lista aún está incompleta.

Tal y cómo ha confirmado Sandra Barneda en el estreno la décimo novena concursante de 'Supervivientes 2026' es Almudena Porras. La ex participante de 'La isla de las tentaciones 9' saltará del helicóptero el domingo y se sumará al resto de de sus compañeros para arrancar la aventura. Pero junto a ella vendrán más concursantes aún sin desvelar.

La lista de concursantes de 'Supervivientes 2026' está completada por perfiles muy diversos como la empresaria y expareja de Bertín Osborne, Gabriela Guillén; el atleta paralímpico Alberto Ávila; los ex concursantes de 'La isla de las tentaciones 9' Claudia Chacón y Gerard Arias; la actriz de 'La que se avecina' Alex de La Croix; Paola Olmedo, la ex mujer de José María Almoguera; la influencer y mujer de Dulceida, Alba Paul; la ex concursante de 'GH 19' Maica Benedicto; la presentadora Ivonne Reyes; la modelo Marisa Jara; la periodista deportiva Ingrid Betancor; el campeón del mundo en carreras de obstáculos Aratz Lakuntza; el ex campeón de Moto2, Toni Elías; el ex futbolista Jaime Astrain; el nieto del histórico reportero y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, Alvar de la Quadra-Salcedo, tal y como avanzamos en exclusiva; el cantante José Manuel Soto; la influencer y modelo Teresa Seco; y el entrenador personal Álex Guita.

¿Quién es tu concursante favorito de 'Supervivientes 2026'? ¡Vota ya en la encuesta!

Durante las próximas semanas la audiencia tendrá un papel crucial y es que además de votar para salvar a los nominados en los procesos de expulsión, será la encargada de proclamar al ganador o ganadora de la edición. Con el casting al completo y los concursantes habitando las playas de los Cayos Cochinos solo queda preguntarse: ¿Quién es tu concursante favorito de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA EN LA ENCUESTA DE EL TELEVISERO!