¿Quién es Almudena Porras, la concursante de 'Supervivientes 2026' cuya desgarradora historia cautivó a media España?

Almudena Porras es la decimonovena concursante oficial de 'Supervivientes 2026'. La joven, de 26 años y procedente de Málaga, se embarca en la aventura más épica de su vida después de su duro y tortuoso paso por 'La Isla de las Tentaciones 9'.

Almudena se convirtió en la participante con mayor protagonismo de la última edición del reality presentado por Sandra Barneda. Puso a prueba su amor con Darío Linero, con quien formaba la pareja más longeva de la historia del formato. Los dos sumaban 11 años de noviazgo, por lo que se deducía una solidez inquebrantable.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Los peores presagios se confirmaron. Darío no estaba realmente enamorado de Almudena Porras a pesar de esa longevidad. Todo era pura comodidad. Así que su participación en 'La Isla de las Tentaciones' fue una excusa (y quizás estrategia) para echar al traste la relación y poner fin a su historia.

Darío cayó en la tentación con su soltera favorita, Cristina, y rompió el corazón a una Almudena devastada. Su dolor fue tan desgarrador que todo el mundo empatizó y se volcó con ella. La malagueña pasó a convertirse en la persona más querida por los espectadores.

Pero no todo fue un camino de espinas para Almudena Porras, porque en mitad del mismo apareció Borja Silva, uno de los tentadores de su villa. Durante semanas fue su paño de lágrimas y el hombro en el que llorar. Así hasta que empezaron a surgir sentimientos entre ellos. En la actualidad, son novios.

El boom que generó el caso fue impresionante. En pocas semanas Almudena pasó de unos pocos miles de seguidores en Instagram a sumar más de medio millón. Ahora, 'Supervivientes 2026' quiere explotar su tirón incluyéndola en el casting de concursantes.

Sobre su trayectoria profesional previa a la televisión, Almudena estudió un Grado Medio de Comercio y Marketing, combinando su puesto en una empresa como administrativa con trabajos como modelo, llegando a ser Miss RNB Soria 2025.

Desde bien pequeña ha estado vinculada al mundo ecuestre. A Almudena lo que más le apasiona es la hípica, el patinaje, viajar y la moda. En el presente, se ha convertido en creadora de contenido ante ese más de medio millón de seguidores en Instagram.

De cara a su incursión en 'Supervivientes 2026', Almudena Porras prefiere guardarse sus puntos débiles para que la audiencia los vaya descubriendo poco a poco. En cuanto a los fuertes, asegura que siempre supera lo que se le pone por delante y resalta su impulsividad.