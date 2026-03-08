Solo han transcurrido tres días de convivencia y supervivencia en 'Supervivientes 2026' y ya ha pasado de todo entre los concursantes. Así lo ha avanzado Sandra Barneda en 'Fiesta', el programa de Emma García: "Inauguramos el Consejo de los Dioses porque la guerra ha estallado en las dos playas".

La presentadora de 'Conexión Honduras', la gala de los domingos, ha advertido de fuertes enfrentamientos en la isla a lo largo del fin de semana, con varios protagonistas envueltos en esas "movidas".

Los principales, Álex Ghita, Gerard Arias, Maica Benedicto, Claudia Chacón y Marisa Jara a juzgar por el cebo que ha publicado la cuenta oficial de 'Supervivientes 2026' en redes sociales.

En las imágenes adelantadas para abrir boca entre los espectadores se ve a Gerard afeándole a Álex su actitud de engreído: "Dijiste que ibas a ser el campeón y que vas a ganar el resto de pruebas". "Y es porque lo creo", defiende el entrenador. "Yo es que lo veo de fantasma", le arrea el ex tentador de 'La isla de las tentaciones 9'. En paralelo, muchas voces de su equipo consideran que Álex Ghita "se ha venido muy arriba".

Por otro lado, ese avance también recoge el encontronazo que ha involucrado a Marisa Jara, Maica Benedicto y Claudia Chacón. Se observa a Marisa cuestionando a Maica por su sobreactuación con el asunto de la higiene. La joven murciana defiende que es todo real porque es muy "escrupulosa" y Jara le suelta la siguiente frase: "Cosas peores te habrás comido o metido tú".

En paralelo, se muestra cómo Maica Benedicto destapa que Marisa Jara nominó a Claudia y no a Soto. "Esta tía (Marisa) es una puta falsa", se oye decir a Claudia. "Si tan chula eres, haberlo dicho. Yo te lo habría dicho si te hubiera nominado", le confronta la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. "Tú no sabes lo chula que yo soy. A partir de ahora te voy a nominar todos los días, payasa", se encara una Marisa muy vehemente. "Yo también a ti", replica Claudia.

Lo estabais pidiendo a gritos: PRIMERAS IMÁGENES DESDE HONDURAS 💥



Nos vemos a las 22:00h en #ConexiónHonduras en @telecincoes , y media hora antes en @MedInfinityES 📲♾️ https://t.co/LTDkrjAkPo pic.twitter.com/xNsCFrRppn — Supervivientes (@Supervivientes) March 8, 2026

Por otro lado, Sandra Barneda ha avisado de grandes sorpresas en la primera entrega de 'Conexión Honduras' más allá del repaso de la convivencia y del primer gran juego de recompensa que tendrán que disputar los concursantes. "Esta noche se incorpora Almudena y alguna sorpresa más que no puedo decir", ha señalado la presentadora.

Por ahora, no hay nada confirmado oficialmente, pero los rumores apuntan a que, junto a Almudena, saltarán del helicóptero Borja Silva, su nueva pareja, y Darío, su ex. Los tres cerrarían así el casting de 'Supervivientes 2026'.