'Supervivientes 2026' desvela a su concursante bomba y advierte de que el casting sigue incompleto

Ahora si que sí. La aventura de 'Supervivientes 2026' ya ha arrancado en Telecinco con el estreno del programa con Jorge Javier Vázquez como presentador de las galas y María Lamela como nueva cara del reality desde Honduras en relevo de Laura Madrueño.

En esta gala hemos podido ver los saltos del helicóptero de los 18 concursantes confirmados hasta ahora por Telecinco: Gabriela Guillén, el atleta paralímpico Alberto Ávila, los ex concursantes de 'La isla de las tentaciones 9' Claudia Chacón y Gerard Arias, la actriz de 'La que se avecina' Alex de La Croix, Paola Olmedo, la ex mujer de José María Almoguera, la influencer y mujer de Dulceida, Alba Paul, la ex concursante de 'GH 19' Maica Benedicto, la presentadora Yvonne Reyes, la modelo Marisa Jara, la periodista deportiva Ingrid Betancor, el campeón del mundo de OCR Aratz Lakunza, el ex campeón de Moto2, Toni Elías, el ex futbolista Jaime Astrain, el nieto del histórico reportero y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, Alvar de la Quadra-Salcedo, tal y como avanzamos en exclusiva, el cantante José Manuel Soto y la influencer Teresa Seco.

No obstante, tal y como María Lamela avanzó en la final de 'GH DÚO', el casting de 'Supervivientes 2026' no estaba cerrado y ha sido este jueves en la gala de apertura cuándo hemos conocido todos los detalles. "La superviviente que no esperan, protagonista antes de llegar", cebaban al arrancar el programa junto a una silueta de mujer.

Almudena Porras, de 'La isla de las tentaciones' a nueva confirmada de 'Supervivientes 2026'

Y finalmente era Sandra Barneda la encargada de dar la bienvenida a la nueva concursante de 'Supervivientes 2026' con su entrada al plató del reality para promocionar la primera entrega de 'Conexión Honduras' para este domingo. "Ha llegado el momento. Mira que tocó el suelo, mira que se arrastró y mira que lloró y ahora está prácticamente tocando el cielo", empezaba diciendo la presentadora.

"Todo el mundo ha hablado de ella, yo la he recogido muchas veces de la arena", seguía avanzando Sandra Barneda antes de conectar con el helicóptero y conocer que la décimo novena concursante de 'Supervivientes 2026' es Almudena Porras, ex participante de 'La isla de las tentaciones 9'.

"Almudena buenas noches. Yo no me imaginaba verte aquí ni en pintura cuando nos conocimos", le decía la presentadora. "Ya tengo ganas de llorar nada más escucharte", le contestaba la concursante. "Entré a isla de las tentaciones entré creyendo que era una persona débil y aquí vengo a demostrar lo fuerte que puedo ser. Tengo muchísimas ganas", aseveraba ella.

Después, Jorge Javier Vázquez anunciaba que hasta el domingo no se incorporará al reality. "Vas a estar en el helicóptero hasta el domingo", bromeaba. "El domingo saltas", le decía Sandra Barneda. Y después la presentadora avanzaba que "Almudena no viene sola, hay más supervivientes". "¿Más que estos dos?", preguntaba Jorge Javier. "No, de momento solo está Almudena, no digo más", le corregía Sandra Barneda.