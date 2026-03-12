Patricia Pardo ha cebado la segunda gala de 'Supervivientes 2026' de este jueves al final de la emisión de 'Vamos a ver'. Ha ocurrido prácticamente en los créditos, pues este año el programa se ha propuesto invisibilizar el formato estrella de Telecinco sorprendentemente. Por ahora, apenas le dedica unos segundos cuando el pasado año formaba parte de los temas principales de la escaleta.

La presentadora ha avanzado algunos contenidos de la nueva entrega del concurso de supervivencia con Jorge Javier Vázquez y María Lamela al frente. En especial, la primera expulsión de la edición, que se debate entre Álex Ghita, Toni Elías y Marisa Jara. Ellos tres son los vigentes nominados tras la salvación sorpresa de José Manuel Soto.

No obstante, el primer desterrado de La Palapa, donde además se abordará la última hora de la convivencia en Playa Victoria y Playa Derrota y la incorporación de Almudena Porras, tendrá una segunda oportunidad en Playa Destino; la localización en la que se encuentran habitando Darío Linero y Borja Silva.

En este lugar, el eliminado, sea Álex Ghita, Marisa Jara o Toni Elías, se jugará su permanencia en 'Supervivientes 2026', midiéndose a los dos exparticipantes de 'La isla de las tentaciones 9'. El más votado en una votación en negativo pondrá rumbo directo a España.

"Que echen a Álex Ghita porque es un sinvergüenza después de robar. Lo tengo que decir: que le echen", ha clamado Adriana Dorronsoro, una de las colaboradoras del club social de 'Vamos a ver'. Lo cierto es que, después de sustraer una lata de la dotación y de comer más coco en detrimento de sus compañeros de grupo, el entrenador personal se ha situado en el ojo del huracán y corre serio riesgo de ser fulminado.

Sin embargo, tras escuchar su enfervorizada manifestación apelando a la eliminación de Álex, Patricia Pardo le ha censurado: "Ya estamos, pero si acaba de empezar el concurso". Así, la periodista gallega no ha visto con buenos ojos que ya se pida una expulsión en esos términos tan agresivos cuando 'Supervivientes 2026' se encuentra aún en una fase tan incipiente.