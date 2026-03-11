Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Álex Ghita, Marisa Jara o Toni Elías?

Tras las nominaciones de la primera gala de 'Supervivientes 2026', quedaron expuestos al juicio de los espectadores José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías. Cuatro grandes nombres de la edición.

Este martes, en el primer 'Tierra de Nadie' de la temporada, con Ion Aramendi al frente, se ha llevado a cabo la ceremonia de salvación, liberando a uno de los nominados -el más votado- del proceso de expulsión.

El agraciado ha sido José Manuel Soto, por lo que Marisa, Álex y Toni continúan en la cuerda floja hasta el próximo jueves 12 de marzo. El que obtenga menor respaldo en la app de Mediaset Infinity será el que abandone La Palapa en la gala 2 de 'Supervivientes 2026'.

Así pues, ¿a quién quieres salvar de la primera expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!