Sorpresa en 'Supervivientes 2026' ante quién ha sido el concursante salvado de la primera expulsión

'Supervivientes 2026' celebró sus primeras nominaciones en la gala inaugural del pasado jueves y, tras el reparto de puntos, los expuestos a la primera expulsión de la edición fueron José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías.

Pues bien, durante la emisión del estreno de 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi, y como uno de los platos fuertes de la gala, se ha llevado a cabo la primera ceremonia de salvación de esta temporada. Un indulto que se ha producido a 48 horas de la que será la primera eliminación de la edición.

Así, se han pausado las votaciones en la app de Mediaset Infinity de manera temporal y María Lamela, que ha debutado en este decisivo momento como nueva presentadora de 'Supervivientes 2026' en Honduras, se ha hecho cargo de la salvación, titulada como 'la sentencia de Hidra'.

En primer lugar, se ha procedido a comunicar la permanencia en el proceso de expulsión de Álex Ghita y Marisa Jara, debatiéndose esa liberación en un duelo final entre José Manuel Soto y Toni Elías. Finalmente, los espectadores de 'Supervivientes' han apoyado mayoritariamente con sus votos al cantante andaluz en detrimento del resto de nominados.

Con Toni, Álex y Marisa son tres grandes nombres de 'Supervivientes 2026' los que continúan en la cuerda floja hasta el jueves. Mientras, Soto, impresionado con el veredicto del público, no ha dudado en compartir su alegría, agradecimiento e incluso desconcierto. El resultado ha sorprendido a todos.