Almudena Porras, diana de todas las críticas en 'Supervivientes': Una polémica decisión pone en jaque su imagen

Nadie vio venir la determinación que tomó Almudena Porras en la última entrega de 'Supervivientes 2026'. La organización puso a la participante en una dificilísima encrucijada que se resolvió de una forma totalmente inesperada: desvinculándose de Borja Silva y de Darío Linero para así unificarse con los concursantes de las playas oficiales.

Poseidón le otorgó un poder que, más bien, se convirtió en un duro aprieto para la malagueña: decidir sobre el futuro de su actual novio y de su ex. Ion Aramendi le trasladó el dilema con dos complejos escenarios sobre la mesa. El primero, continuar en Playa Destino junto a Darío y Borja a pesar de la mala convivencia que se ha generado entre ellos. Y el segundo, mudarse a Playa Victoria o Derrota como participante de pleno derecho, lo que, en principio, llevaba intrínseco que los dos fueran "expulsados" y pusieran rumbo a España directamente.

De entrada, Almudena Porras protestó contra 'Supervivientes 2026' por ponerle en una tesitura de esas características: "No me podéis hacer esto. Por qué me tenéis que poner en este aprieto. Es lo último que me esperaba (...) Esto no es ningún poder, es una putada. Yo no puedo echar a nadie a España, no me lo perdonaría".

Finalmente, tras dejarle varios minutos madurando la decisión, Almudena, rota en llanto, opto por dinamitar el trío de las 'tentaciones'. En un acto de independencia, la también modelo defendió que puede asumir el reto de 'Supervivientes 2026' sola y se decantó por integrarse en las playas oficiales con los 18 concursantes. "Decido irme con todos mis compañeros y confío en que no os llevéis a Borja a España", se excusó.

Así, Almudena Porras prefería exponer a su expareja y a su propio novio a una hipotética eliminación antes que continuar con ellos una convivencia que se estaba empezando a contaminar peligrosamente, puesto que la joven se encontraba moqueada con que Borja y Darío se llevaran bien en la isla. Una actitud completamente tóxica y egoísta.

Sin embargo, esa consecuencia era una farsa. "No volvéis a España. Almudena y todos los demás van a pensar que sí, pero en realidad os vais a quedar en Playa Destino, el lugar en el que semana a semana irán los expulsados. Y, cuando llegue el momento, os jugaréis con ellos la expulsión definitiva. Estáis en zona de peligro pero tenéis otra oportunidad", aclaró Ion Aramendi. Aun así, este giro no lo conocía Almudena con certeza, y eso es lo que cuenta a la hora de valorar y juzgar su determinación.

Por tanto, su unificación ha causado un grandísimo impacto en los espectadores, pues ha supuesto separarse de Borja, su pareja en el presente, con tal de no seguir habitando en la misma localización con Darío. Un sacrificio que no se ha visto con buenos ojos precisamente por parte de una gran parte de la audiencia. Las críticas están siendo demoledoras y muchos coinciden en apuntar que Almudena Porras va a destrozar en 'Supervivientes 2026' la buena imagen forjada en 'La isla de las tentaciones 9'.

"Almudena ha ido a 'Supervivientes' a cargarse su imagen"

"El acto de egoísmo que acaba de tener Almudena no lo entiendo. Ha dejado que su novio, el cual le ha apoyado en sus peores momentos, se ‘vuelva a España’ solo porque ella no quiere ver al ex", ha señalado la periodista y colaboradora Marta Peñate. "Me manda para España mi novia siendo mi sueño estar ahí (y el de mi abuelita) y no me ves el pelo en tu vida", ha clamado por su lado Naomi Asensi, la ganadora de 'GH VIP 8'.

Funadme, me da igual. El acto de egoísmo que acaba de tener Almudena no lo entiendo. Ha dejado que su novio, el cual le ha apoyado en sus peores momentos, se ‘vuelva a España’ solo porque ella no quiere ver al ex. #TierraDeNadie1 — Marta Peñate Amador (@_MartaGH16_) March 11, 2026

me manda para España mi novia siendo mi sueño estar ahí (y el de mi abuelita) y no me ves el pelo en tu vida #TierraDeNadie1 — NAOMI ASENSI (@naomisuperasens) March 11, 2026

Muy a mi pesar Almudena ha ido a supervivientes a cargarse su imagen. #TierraDeNadie1 — 𝕴 ✨🩷 (@aceleramaja) March 11, 2026

Cuidado porque la imagen de Almudena puede salir muy perjudicada de Supervivientes si la vemos tratar con ese desdén a Borja. #TierraDeNadie1 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) March 10, 2026

Lo siento Almudena, pero se te nota el papelón desde España.



Lo siento no me la creo.



#TierraDeNadie1 — Adarasiempre 💜✈🚲 (@adarauva) March 11, 2026

Uf Almudena creo que va a acabar con una imagen bastante mala en esta edición ..



#TierraDeNadie1 — 𝕺𝖑𝖎𝖛𝖎𝖆 💫 (@oliviaconrod) March 11, 2026

Madre mía, ya lo dije que la imagen de Almudena se va a ir por los suelos. Dejando a Borja con Darío. Qué fuerte! #TierradeNadie1 https://t.co/oqJcuvbW1t — Elmurodelmurmuroo🌟🥊 (@Murodelmurmuro) March 11, 2026

Toda la imagen positiva que saco almudena de las tentaciones en este reality la va a perder

Le va a pasar como a Montoya #TierraDeNadie1 — Dara💫 (@SrtoDara) March 11, 2026

A Almudena se le va a caer la imagen de perfectita en este reality, se va a arrepentir de haber entrado #TierraDeNadie1 — Reventado Adarista 56,3 ✈️ (@ReventadoVIP) March 11, 2026