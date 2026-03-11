Volantazo en 'Supervivientes': Almudena decide poner tierra de por medio con Borja y esta es su reacción al enterarse

Almudena Porras es la única concursante oficial de 'Supervivientes 2026' en Playa Destino a diferencia de Borja Silva y Darío Linero, que aún no han alcanzado esa condición. Y por eso, Poseidón le ha otorgado un poder a la joven malagueña: decidir sobre el futuro de su actual novio y de su ex, que han quedado completamente en sus manos.
Así, Ion Aramendi le ha planteado los dos complejos escenarios. El primero, continuar en Playa Destino junto a Darío y Borja a pesar de la mala convivencia. El segundo, mudarse a las playas oficiales como participante de pleno derecho, lo que llevaría intrínseco que los dos pusieran rumbo a España directamente.
"No me podéis hacer esto. Por qué me tenéis que poner en este aprieto. Yo quién soy para decidir sobre el concurso de nadie. En qué momento tengo que decidir yo nada. Es que no, es que no me puede estar pasando esto a mí", ha clamado Almudena Porras tras conocer el tremendo dilema de la organización de 'Supervivientes 2026'.
"Qué cojones. Ahora qué hago yo, Dios mío. Tengo mucha presión en el pecho. Yo no soy nadie para decidir nada, Ion. Es lo último que me esperaba; cómo me hacéis esto. En esa isla hay una persona a la que amo (Borja). Quién soy yo para mandarla para España. Esto no es ningún poder, es una putada. Yo no puedo echar a nadie a España, no me lo perdonaría", ha proseguido, rota en llanto.
Tras dejarle unos minutos madurando la decisión, Almudena Porras, devastada con la tesitura planteada por 'Supervivientes', se ha mostrado incapaz: "Yo a Borja lo amo y no me perdonaría mandarlo a España. Sé que no es fácil estar con mi expareja (Darío), no se lo deseo a nadie, pero esto no es plato de buen gusto para ninguno de los tres".
Finalmente, tras hacerse (y mucho) de rogar, Almudena ha determinado dinamitar el trío de las 'tentaciones'. En un acto de independencia y coraje, la concursante ha defendido que puede asumir el reto sola y ha optado por integrarse en las playas oficiales (Victoria y Derrota). "Decido irme con todos mis compañeros y confío en que no os llevéis a Borja a España; él se merece más que yo esto", ha argumentado.
La decisión de unificarse ha causado un grandísimo impacto, pues acababa de separarse de Borja, su pareja en el presente, con tal de no seguir conviviendo en la misma localización con Darío. Un sacrificio que no se ha visto con buenos ojos precisamente por parte de una gran parte de la audiencia.
"Borja y Darío, Almudena ha decidido que volváis a España esta misma noche", le ha trasladado Ion Aramendi a ambos robinsones. Sin embargo, esa consecuencia era una farsa. "No volvéis a España. Almudena y todos los demás van a pensar que sí, pero en realidad os vais a quedar en Playa Destino, el lugar en el que semana a semana irán los expulsados. Y, cuando llegue el momento, os jugaréis con ellos la expulsión definitiva. Estáis en zona de peligro pero tenéis otra oportunidad", les ha explicado el presentador.
Por su parte, Borja Silva, lejos de mostrarse molesto con el paso de Almudena, ha reaccionado así: "No sabéis lo contento que estoy por Almudena. No os podéis hacer una idea. Yo me tengo que ir a España ahora mismo y juro que me iría contento solo por la decisión que ha tomado, con esa valentía y fuerza que le llevo diciendo que demuestre. Estoy enamorado hasta las trancas".
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.