En 'First Dates' se ven obligados a cancelar una cita por lo sucedido entre dos solteros: "Suspendemos la cena"

En la entrega de 'First Dates' de este miércoles, 11 de marzo, Carlos Sobera hizo algo impropio en él. El presentador se vio obligado a cortar una cita antes de tiempo ante la tensión que estaba habiendo entre Lucía y Ramón, dos solteros septuagenarios, en cuya cena el feeling brilló por su ausencia.
La velada ya empezó mal entre ellos. Y es que, mientras que a Ramón, un empresario jubilado de 73 años, Lucía le pareció una preciosidad, a ella, una sanadora y curandera de 72 años, el aspecto de su cita no le gustó nada a simple vista. La cosa fue a peor cuando, nada más sentarse en la mesa, él pidió pagar a medias: "20 pavos cada uno. Pagamos a escote porque no estamos para festivales".
Esta propuesta, a Lucía no le hizo ninguna gracia, así lo confesó ante las cámaras de 'First Dates': "¿Nada más sentarse dice vamos a pagar a medias? Falta de caballerosidad, de educación y de todo". La tensión fue en aumento cuando salió a colación el tema religioso. "No estoy de acuerdo en cómo se ha convertido en una franquicia", opinó Ramón sobre la Iglesia, algo que a su cita tampoco le gustó nada.
"No me gusta que critique a la Iglesia porque soy muy católica y muy cristiana. He tenido muchas misiones reales con el señor y muchas sanaciones como para que este personaje venga ahora a denigrar a la Iglesia", criticó la soltera. Aunque lo que precipitó el final de la cena fue la "lección de anatomía" que dio Ramón a Lucía.
Carlos Sobera suspende una cita en 'First Dates' ante la tensión entre los solteros
"Aunque no tengas hijos tienes el don de la maternidad dentro de tus células. Yo creo en Dios, y Dios nos ha hecho con dos ojos para mirar, con dos oídos para escuchar, con una nariz para respirar, con unos ojos para mirar, vosotras con unos pechos para amamantar, un chocho para orinar, para hacer el amor y para tener hijos y, aunque estamos comiendo, un agujerito en la parte de atrás para despojar tus alimentos".
Estas palabras dejaron estupefacta a su cita, que se limitó a decir: "No es el momento ni en lugar para hablar de estas tonterías, porque parece que estás en la escuela de Primaria". Ante la camarera Lidia Santos, la soltera fue más allá: "Cada vez que le digo algo sale con una chorrada gigantesca. Las barbaridades que está hablando". Por su parte, él no parecía sentirse culpable ante la incomodidad de su cita: "He intentado ser sincero, amable, cariñoso y hasta gracioso".
Poco después, era Carlos Sobera el que se acercaba a la mesa para comprobar cómo estaban. Y se sorprendió al ver que la cosa iba a peor. "Está hablando en términos más soeces que hermosos. No estoy a gusto, no hay ninguna conexión de diálogo, con lo cual no vamos a llegar a ningún lado", aseguró Lucía. Visto lo visto, el presentador les dio la opción de finalizar la cena antes de tiempo: "Suspendemos la cena y nos vamos, no estamos aquí para sufrir". Ella aceptó sin pensárselo: "Estoy un poco nerviosa porque me ha dejado nerviosa su falta de educación. No me gusta nada, absolutamente nada".
Finalmente, Lucía y Ramón se levantaron y abandonaron el restaurante de 'First Dates' cada uno por su lado. Pese a todo, él seguía sin saber el motivo de este precipitado final: "¿En qué habré metido la pata que hasta incluso se haya podido ofender? No lo he entendido", se preguntaba, desconcertado.
Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.