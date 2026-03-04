Un soltero de 'First Dates' dice que es "de Santiago Abascal" y la reacción de su cita da mucho que hablar

La entrega de 'First Dates' de este martes, 3 de marzo, tuvo entre sus parejas protagonistas a Álvaro y Laika. Él, un granadino de 36 años, hizo su entrada en el restaurante luciendo una gran cadena dorada y una pulsera con la bandera de España. Según explicó a Carlos Sobera, trabaja como carpintero y camarero. Además, le contó que sigue viviendo con sus padres porque le gusta llegar a casa y ver a su perro "tumbado al lado de la mama".

Poco después, llegó Laika, una sevillana de 31 años que, a diferencia de su cita, lleva 14 años viviendo sola y con dos hijos. Nada más sentarse en la mesa, Álvaro le preguntó si tenía "algún problema con la bandera de España", mostrando orgulloso la pulsera que llevaba en su muñeca. Ella, que ni se había fijado, dejó claro que le da igual, ya que no hablaba de política. Sin embargo, el granadino se mostraba con ganas de hablar de ello.

"Ya no es que sea de derechas, es que me gusta llevar la bandera, en mi casa tengo la bandera, me gusta la Selección, soy español, tengo que estar orgulloso de mi bandera", confesó el carpintero. Aunque a él no se lo reconoció, ante el equipo de 'First Dates' la joven dejó claro que no estaba de acuerdo con él: "A mí la bandera de España no me gusta. La de Andalucía es más bonita. La de España es muy fea, unos colores rojo y amarillo que ni pegan".

La sorprendente reacción de Laika cuando su cita le dice que es "de Abascal" en 'First Dates

En cambio, a Álvaro le confesó que de política no habla, ya que no entiende sobre el tema, como puso de manifiesto poco después: "No opino". Pese a esto, sí que quiso saber si su cita era de derechas o de extrema derecha. Él, sin pelos en la lengua, confirmó lo segundo: "Yo soy de extrema derecha, soy de Abascal, de Santiago Abascal".

Para su sorpresa, a la sevillana el nombre le sonó a chino: "¿De quién? ¿De dónde es ese hombre? No sé quién es, es que no sé quién es el Abascal, me dices Pedro Sánchez y te digo que sé quién es". Siguiendo con el tema, Laika le preguntó a Álvaro por "el coletas", a lo que él le aclaró que "ese era de extrema izquierda". Ante las cámaras de 'First Dates', él confesó sus ganas de explicarle todo lo que no supiera sobre política: "Le tengo que coger el libro de historia para darle unas clasecillas".

Por su parte, la joven expresó ante las cámaras el miedo que le daban las ideas políticas de su cita: "Yo no quiero que salga la extrema derecha, porque tengo muchos amigos mariquitas y como me los maten a todos me quedo sin amigos". Durante la decisión final, Álvaro aseguró que sí tendría una segunda cita con ella para conocerla mejor. Pero Laika, por el contrario, prefirió no volverle a ver.