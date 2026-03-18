En 'El Tiempo Justo' dejan a los pies de los caballos a Claudia Chacón tras la última hora de 'Supervivientes'

Este miércoles, Joaquín Prat arrancaba 'El tiempo justo' analizando algunas de las cuestiones que se vieron este martes en 'Supervivientes: Tierra de nadie' como la gran discusión que protagonizaron Claudia Chacón y Alba Paul por los continuos gritos de la ex de 'La Isla de las Tentaciones'.

Así, Alba Paul acabó explotando en Playa Derrota contra su compañera a causa del fuego. Y es que tras levantarse varias veces durante la noche para vigilar el fuego, Claudia pidió a sus compañeros que se levantaran también para no hacerlo ella una cuarta vez. Algo que no gustó nada a la mujer de Dulceida y no dudó en recriminárselo provocando que Claudia le llamara "falsa".

"Yo te hablo mal porque ya llega un punto en el que no entiendo cómo te puedes quejar todo el rato. Yo no soy falsa. Siempre te digo que no paras de chillar; yo seré de todo menos falsa", le espetaba Alba Paul a Claudia Chacón. "A partir de ahora contigo no voy a tener el mismo trato. Eres una niñata", añadía la influencer.

"Genial, me sacas 20 años. Cuando tenga tu edad con suerte tendré las cosas más ordenadas", le contestaba Claudia. "Ojalá con suerte, pero a este ritmo no lo creo. Amuéblate un poco guapa. Por ti deberías cambiar porque estás llorando todo el día por tu actitud. Por un día que puedo dormir y que no me tengo que encargar del fuego, y vas tú y te me pones a un metro a hablar de mí...no sé qué pretendes", le terminaba replicando Alba.

Después, Alba Paul exponía claramente lo que le molesta de Claudia Chacón. "No me parece mala niña. Pero es una niña chillona y le dije que seguramente no le iba aguantar por gritar. Chillas, yo no te digo que nos despiertes todas las mañanas, pero chillas. Yo no paro de darte consejos, no nos llevaremos bien. No voy a perder el tiempo. Yo tengo a mis amigas y desde luego no se parecen a ti. Es perder mi tiempo", sentenció la pareja de Dulceida en la palapa.

'El tiempo justo' cuestiona a Claudia Chacón en 'Supervivientes 2026': "Es insoportable, desagradable, solo grita"

Tras ofrecer el vídeo de lo sucedido en 'Supervivientes', los colaboradores de 'El tiempo justo' no dudaban en posicionarse a favor de Alba y en contra de Claudia en su mayoría. "Es que no se llevan bien porque no tienen nada que ver. Alba le dice las cosas desde la serenidad y la tranquilidad, Alba a mí es una concursante que me encanta, y Claudia es insoportable, solo grita y grita", empezaba opinando Alejandra Prat. "Pero es que el papel de Claudia es ese, cada una va a hacer su papel y el de Claudia es desquiciar", defendía por su parte Alejandra Rubio.

"Seguramente muchas veces tenga razón en la discusión pero pierde las formas y seguramente lo que le ha pasado a Alba es que verá muchas cosas que no le han gustado de Claudia y ha explotado y se lo ha dicho todo de repente", exponía Jessica Bueno.

"Como despertador es infalible porque la tienes ahí y despertarte así cada mañana es desagradable", apostillaba Antonio Montero. "Tiene que ser duro sí", se sumaba Joaquín Prat. "Lo que no me gusta nada es como se pone en mitad de la discusión que se pone como muy prepotente e infantil", insistía Jessica Bueno. "Es que dice que a mí no me hablan en mi casa, si discutes discute de normal como discute todo el día, ¿Cómo vas a discutir todo el día como ella?", añadía Alejandra Prat.

"Y además si hay que cuidar el fuego yo a la que no cuide el fuego la dejaba fuera de comer caliente porque el fuego es sagrado", sentenciaba Antonio Montero. "Esto yo creo que va a ir in crescendo", terminaba pronosticando la hermana de Joaquín Prat.