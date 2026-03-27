El pasado en televisión de Cristian Toro, el nuevo portavoz de deportes de Vox que participó en 'MyHyV'

En plena crisis interna del partido, Vox ha firmado una nueva incorporación que, más que experiencia en el mundo de la política, cuenta con horas de televisión a sus espaldas. Cristian Toro, el nuevo portavoz nacional de Deportes de la formación de ultraderecha, es más que conocido por su trayectoria en el mundo del deporte, pero también probó suerte en Telecinco hace más de una década acudiendo a 'Mujeres y hombres y viceversa' en busca del amor.

Entre sus logros a nivel deportivo destaca su oro olímpico en los Juegos de Río en 2016 junto a Saúl Craviotto. Pero antes de dedicarse en cuerpo y alma a la piragua a nivel profesional, el ex deportista de origen venezolano criado en Galicia acudió a los platós de Mediaset en busca de su nueva naranja. En concreto, se convirtió en pretendiente de uno de los nombres más míticos del extinto dating show presentado por Emma García.

🔴ÚLTIMA HORA | El medallista olímpico Cristian Toro, nuevo portavoz nacional de Deportes de VOX:



"Quiero que el deporte vuelva a ser motivo de unión y orgullo para España, no de división ni de enfrentamiento"



¡Enhorabuena, @TORO_CT7! 🇪🇸 pic.twitter.com/Um3rgMcwMQ — VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 27, 2026

Cristian Toro, de conquistar a Gala en 'Mujeres y hombres y viceversa' a ocupar las filas de Vox

Cristian Toro fue uno de los pretendientes de Gala Caldirola en 2012, cuando la joven ocupaba el trono de 'Mujeres y hombres y viceversa' decidiéndose entre los muchos candidatos que desfilaban por el programa diariamente. Y cita tras cita, la televisiva terminó escogiendo al ahora portavoz de Vox como su media naranja en la final. Aunque su paso por el mítico espacio de Telecinco no fue especialmente largo, pasó a la historia como uno de los afortunados en conquistar a la tronista.

Gala Caldirola y Cristian Toro en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Poco después de su breve aventura televisiva, el exdeportista olímpico se desvinculó por completo del mundo de la farándula y el entretenimiento para centrarse en el mundo de la competición. Así, el resto de sus apariciones televisivas en los últimos años han estado estrictamente vinculadas a su actividad deportiva. La última en marzo de 2024 en 'Fiesta', fue para anunciar su retirada.

En una entrevista donde se reencontró con Emma García después de una década, Cristian Toro aclaró los motivos de su distanciamiento del mundo del piragüismo para abrir una nueva etapa profesional y personal que ha desembocado en su incorporación a la formación liderada por Santiago Abascal. Con su reciente nombramiento como portavoz de deportes de Vox, su pasado televisivo ha resurgido y ahora ocupará un nuevo puesto que le devuelve un foco con exposición a nivel nacional.