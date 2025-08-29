Telecinco rescata en 'Supervivientes All Stars' a este famoso tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'

Poco a poco la lista de concursantes de 'Supervivientes All Stars' se va cerrando. Este viernes, 'Vamos a ver' ha confirmado el fichaje de Noel Bayarri como duodécimo concursante oficial de esta segunda edición del reality que da una segunda oportunidad a los famosos que ya saben lo que es vivir en Honduras.

Noel Bayarri es uno de los rostros más conocidos de 'Mujeres y hombres y viceversa' y con 'Supervivientes All Stars' regresa a la televisión tras años alejado de la pequeña pantalla. "¿Antojo de 'Mojo Picón'? Aquí estoy yo para dártelo nena. Soy Noel Bayarri, nuevo participante de 'Supervivientes All Stars. Este año es el mío", asegura el canario en su vídeo promocional.

✨ Noel Bayarri, concursante 12 de S|V All Stars 2025. El jueves 4 de septiembre, GRAN ESTRENO en @telecincoes pic.twitter.com/LPdGTbOhGN — Mediaset España (@mediasetcom) August 29, 2025

De esta manera con Noel Bayarri ya son doce los concursantes confirmados de forma oficial por Telecinco para 'Supervivientes All Stars'. El ex de 'MHYV' se suma a Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Kike Calleja, Rubén Torres, Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero.

De modo que solo faltaría por confirmarse el fichaje de los dos últimos concursantes, salvo que la cadena se guarde alguna sorpresa. Así, tal y como filtraron diferentes medios los nombres que quedarían por confirmarse serían los de Tony Spina y Adara Molinero, que volvería a Honduras por tercera vez tras haber abandonado a la primera 'Supervivientes All Stars' el año pasado.

Cabe recordar que 'Supervivientes All Stars 2025' llegará a Telecinco el próximo jueves 4 de septiembre con Jorge Javier Vázquez como presentador de las galas y con Laura Madrueño, de nuevo desde Honduras pese a los rumores que apuntaban a su salida del formato. Mientras que Sandra Barneda se hará cargo de los debates de los domingos.

¿Quién es Noel Bayarri, el duodécimo concursante de 'Supervivientes All Stars'?

Noel Bayarri es sin duda uno de los tronistas más míticos de 'Mujeres y hombres y viceversa' pues el final del trono de su tronista, María Hernández, fue de lo más imprevisible cuando decidió escogerle a él en detrimento de Manu Lombardo, Cristian o Avatar.

Posteriormente, el influencer participó en 'Supervivientes 2015', en donde estuvo alrededor de 35 días tras ser expulsado por la audiencia. De ahí pasó por el pisito de 'Solos' y hasta ha llegado a jugar en un par de equipos de la Kings League. Tiene hasta un canal en Mtmad ('Mad Mojo') en donde nos muestra su día a día.

La principal faceta Noel Bayarri es la de influencer. 'Mojo Picón' cuenta con más de medio millón de seguidores en sus redes, por lo que gran parte de los ingresos que tiene en estos momentos provienen de ahí.