Ya es oficial: Telecinco anuncia la fecha exacta de estreno de 'Supervivientes All Stars 2025'

Telecinco no quiere esperar más y lanzará la que será su gran apuesta para este otoño la próxima semana. Así, tal y como ya había avanzado Poco Pasa TV, Mediaset ha confirmado la fecha del estreno de 'Supervivientes All Stars'.

Así, Telecinco ya anuncia el estreno oficial de 'Supervivientes All Stars 2025' para el próximo jueves 4 de septiembre a las 22:00 horas. Será ese día en el que Jorge Javier Vázquez se ponga al frente de la primera gala en la que volveremos a ver a los concursantes tirándose del helicóptero.

De esta manera, el estreno de 'Supervivientes All Stars' se verá las caras con el cine español de TVE, con 'La encrucijada' en Antena 3 y el cine de La Sexta a la espera de conocer que emitirá Cuatro una vez concluya la emisión de 'Mis raíces', el programa de Isabel Jiménez. Todo si no hay cambios en el resto de cadenas ante la llegada del reality de Telecinco.

🔥🦈🌴🥥 ¡¡¡Ya tenemos fecha de estreno!!! 🔥🦈🌴🥥



La gran aventura de #SVAllStars comienza el jueves 4 de septiembre en @telecincoes 🏝 https://t.co/iJdSZZjUTx pic.twitter.com/yVtEO0YpAe — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) August 26, 2025

Previo a su estreno, Telecinco presentará todos los detalles de 'Supervivientes All Stars 2025' en un evento en el FesTVal de Vitoria al que acudirán varios de los ex participantes del reality así como Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda, que serán los encargados de conducir las galas y los debates del programa.

'Supervivientes All Stars' regresará a Telecinco con su tridente de presentadores habituales. Así, Jorge Javier Vázquez volverá a ponerse al frente de las galas de los jueves mientras que Sandra Barneda conducirá los debates de 'Conexión Honduras' de los domingos. Por su parte, pese a los rumores, Laura Madrueño repetirá como presentadora desde Honduras.

Lo que se desconoce por ahora es si habrá una tercera emisión semanal ('Tierra de nadie') y quién la presentará. Hay que recordar que en su primera edición fue Jorge Javier Vázquez quién hizo doblete al frente del programa de los martes.

Todos los concursantes de 'Supervivientes All Stars' confirmados

En cuanto al casting, Telecinco ya ha confirmado la identidad de nueve concursantes entre los que se encuentran Jessica Bueno, Gloria Camila Ortega, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo y Rubén Torres.

A ellos se sumarán otros rostros que por ahora no han sido revelados de forma oficial por la cadena en sus diferentes programa pero que fueron filtrados por diferentes medios de comunicación: Miri Pérez-Cabrero (FórmulaTV), Alejandro Albalá (Yotele) Tony Spina, pareja de Marta Peñate (El Confi TV), Noel Bayarri (Bluper) y Adara Molinero (Poco Pasa TV).