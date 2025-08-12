Telecinco se apresura y tiene fecha para el estreno de 'Supervivientes All Stars 2' ante su grave crisis

Por segundo verano consecutivo, Telecinco está viviendo la peor crisis de su historia. Y es que desde que acabó 'Supervivientes 2025' no levanta cabeza en prime time con todas sus ofertas de noche por debajo de los dos dígitos. Y por ello, la cadena de Mediaset ya tiene puesta su vista en 'Supervivientes All Stars'.

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' será la gran baza de Telecinco para el próximo otoño junto a 'Bailando con las estrellas'. Y como ya hiciera el año pasado con 'GH', la cadena de Mediaset no hará esperar con algunos de sus estrenos.

Así, según avanza Poco Pasa TV, 'Supervivientes All Stars 2025' se estrenará el jueves 4 de septiembre. De este modo, todo apunta a que al igual que pasó con 'GH', el reality de aventuras será uno de los primeros en desfilar por la alfombra naranja del FesTVal, el festival de televisión que se celebra cada año en Vitoria.

'Supervivientes All Stars' regresará a Telecinco con su tridente de presentadores habituales. Así, Jorge Javier Vázquez volverá a ponerse al frente de las galas de los jueves mientras que Sandra Barneda conducirá los debates de 'Conexión Honduras' de los domingos. Por su parte, pese a los rumores, Laura Madrueño repetirá como presentadora desde Honduras.

Lo que se desconoce por ahora es si habrá una tercera emisión semanal ('Tierra de nadie') y quién la presentará. Hay que recordar que en su primera edición fue Jorge Javier Vázquez quién hizo doblete al frente del programa de los martes.

Todo el casting de concursantes de 'Supervivientes All Stars 2'

En cuanto al casting de concursantes, por ahora solo hay una participante confirmada: Jessica Bueno, que fue anunciada en la última entrega de 'De Viernes'. Pero se han filtrado todos los nombres de los ex participantes que volverán a intentar convertirse en el ganador del reality. El casting femenino estará compuesto por Gloria Camila (Semana); la actriz Sonia Monroy (El Mundo); Elena Rodríguez, madre de Adara (Bluper); el fenómeno de 'La Isla de las Tentaciones 1' Fani Carbajo (20 minutos); y la exparticipante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero (FórmulaTV). Pertenecen a las ediciones de 2017, 2011, 2020, 2020, 2011 y 2024 respectivamente y fueron grandes protagonistas en su momento.

Por su parte, el casting masculino de 'Supervivientes All Stars' estará formado por Tony Spina, pareja de Marta Peñate (El Confi TV); los 'viceversos' Noel Bayarri (Bluper) e Iván González (FórmulaTV) ; el subcampeón de 'Supervivientes 2024' y tentador Rubén Torres (Vertele); el periodista y colaborador Kike Calleja (OkDiario); el exmarido de Isa Pantoja, Alejandro Albalá; y otro exconcursante de 'MasterChef', Carlos Alba (Yotele). Participaron en las temporadas de 2014, 2015, 2017, 2024 y 2021 respectivamente.