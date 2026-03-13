Crítica a 'Day One': Puro entretenimiento en la nueva serie de Álex González en Prime Video, con un gran problema

En estos tiempos que vivimos, cada vez va a ser más habitual ver series o películas sobre los peligros de la Inteligencia Artificial. Al final, el cine y la televisión tratan de representar nuestra realidad, y sobre todo buscan que nos hagamos preguntas. Que reflexionemos sobre lo que nos rodea. Y si ahora hay algo que nos afecta a todos, y que está cambiando nuestra forma de ver el mundo, es sin duda el auge de las IAs generativas. Y aunque el cine nunca ha sido ajeno a ello (hola, 'Terminator'), ahora está habiendo mucho más debate sobre ello, que es lo que busca la nueva serie de Prime Video 'Day One', que se estrena este 13 de marzo.

Eso sí, los seis capítulos que conforman la serie no solo llegarán a la plataforma de Amazon, sino que también se estrenaran el 22 de marzo en TV3 y la plataforma 3Cat. Dirigida por Marta Pahissa y Víctor Cuadrado (ambos ya con experiencia en series de streaming como 'Tú también lo harías' o 'Rapa'), la serie puede verse en plan maratón en un fin de semana. Porque tiene un ritmo que no para, salvo un pequeño bache entre los capítulos 3 y 4, hasta su apoteósico final. Pero, ¿de qué va 'Day One'? ¿Merece la pena ver la serie?

Nos encontramos en los días previos a la celebración en Barcelona del Mobile World Congress. Damian Diskin, al que da vida Jordi Mollà, es un gurú tecnológico, que pretende revolucionarlo todo con su nuevo dispositivo, llamado Day One. Pero ya desde el primer momento sabemos que no es trigo limpio (también la serie nos lo señala sin ningún tipo de pudor). Algo malvado esconde su dispositivo, o eso nos hace creer el personaje de Samuel, interpretado por Asier Etxeandía. Se cuela en la presentación de Diskin y roba algo en una memoria USB.

Así que 'Day One' empieza como tantos otros thrillers tecnológicos. Por momentos nos recuerda a 'Paranoia', de Harrison Ford y Gary Oldman; o a la maravillosa serie de 'Devs', que pudimos ver en HBO MAX hace unos años. Pero donde esa planteaba grandes debates éticos y morales, 'Day One' se queda en la superficie. Es puro entretenimiento, sí, pero todas las preguntas que lanza al aire no encuentran respuesta, o mayor enjundia que simplemente nombrar algunos problemas actuales de la tecnología.

Y es que la serie de Prime Video cae en todos los tópicos. Es decir: tecnología mala, ricos malos, gurú tecnológico loco y paranoico. Se mueve en blancos y negros en vez de en grises. Y esto funcionaba en los 90, o en historias que apuesten por todo. En 'Day One' no pasa ninguna de las dos cosas. Sobre todo porque nos mezcla historias secundarias que sobran por completo. Una de ellas es tratar de dar algo más de profundidad a la historia de la sicaria, a la que interpreta Renata Notni. Es insustancial, y no aporta más allá de entorpecer la trama principal.

Por suerte está por ahí Iván Massagué, que con su inspector de policía nos da algo más, aunque está escrito de forma tan torpe, que Massagué hace lo que puede con lo que tiene. Pero los grandes protagonistas de ‘Day One’ son Álex González, Alba Planas y Jordi Mollà. Por un lado Álex González interpreta a Ulises Albet, excompañero de trabajo de Samuel, y que se retiró tras la muerte de su hermana. Su cara de estar siempre perseguido acaba por cansar después de un par de episodios. No acaba de encontrar el punto a su personaje, y se le ve incómodo durante toda la primera mitad de la serie.

Jordi Mollà da vida al gurú Damian Diskin.

Alba Planas está más suelta con su personaje de Paula, pese a que hay momentos en los que resulta odioso. Pero no es culpa de la actriz, sino de un guión bastante torpe, sobre todo en cuanto a diálogos. Jordi Mollà demuestra que quien tuvo retuvo, y su interpretación contenida es lo mejor de la serie, pese a momentos absurdamente ridículos como cuando está sentado al final del primer episodio mirando una pantalla repleta de imágenes de gente a la que controla gracias a su dispositivo, instalado en unas lentes de contacto.

Es una pena porque 'Day One' plantea cosas interesantes, y va sembrando las semillas de una historia que podría haber sido mucho más redonda. Pero, por alguna razón, los seis episodios se quedan algo flojos porque parece que la serie no sabe a dónde ir, o quizá no se atreve a hacerlo. Habría funcionado mucho mejor de meterse de lleno en todo ese campo tecnológico, que es un auténtico campo de minas.

Otro de los fallos lo vemos en el montaje. Las persecuciones están grabadas de forma muy torpe, y hay cortes absolutamente surrealistas, o decisiones sin sentido de los personajes (como en la persecución del episodio 2, en la que se ven implicados los personajes de Ulises y Paula). Hay veces que todo pasa porque sí, por conveniencia del guion, y eso resta credibilidad al conjunto. Así que 'Day One' es una serie ambiciosa, que entretiene y te mantiene con ganas de saber, pero que podría haber sido mucho mejor de haberse dejado llevar por esa ambición, mejorando sobre todo el guion y una dirección bastante plana y fría.

De qué va 'Day One'

Ulises Albet (Álex González) era un prodigio de la informática que abandonó Barcelona y el mundo tecnológico tras el fallecimiento de su hermana pequeña. Diez años después, una misteriosa llamada de su antiguo socio y mejor amigo, Samuel Barrera (Asier Etxeandia), le obliga a regresar durante la celebración del Mobile World Congress. Samuel le advierte de que el mundo está en peligro, lo que llevará a Ulises a enfrentarse a su pasado, a los avances tecnológicos y a la pregunta fundamental: ¿Hasta dónde podemos llegar sin perder aquello que nos hace humanos?