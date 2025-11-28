Han pasado tres semanas desde que Netflix estrenó 'El cuco de cristal', la miniserie basada en la novela de Javier Castillo. El propio escritor ha querido compartir su alegría por el gran éxito que está teniendo la producción a nivel mundial.

Así, tal y como ha mostrado Javier Castillo, este thriller español ha conseguido situarse en el TOP 3 mundial de Netflix tras dos semanas en la plataforma con 5.500.000 visualizaciones, según el ranking global de la plataforma.

Mientras que en España, 'El cuco de cristal' se mantiene todavía en primera posición de lo más visto a la espera de ver el boom de 'Stranger Things', cuya quinta temporada ha llegado este jueves a la plataforma y es esperable que se sitúe en el top 1.

Si nos detenemos al detalle en las audiencias de 'El cuco de cristal' es a su vez TOP 10 en 49 países y se corona como la ficción más vista en hasta 4 países esta última semana: Polonia, República Checa y Eslovaquia además de España.

El Cuco de Cristal se coloca TOP3 del MUNDO en Netflix! Vaya auténtica locura y, os aseguro, que gran parte de este viaje es cosa vuestra. GRACIAS de corazón.

¡¡Desde España para el Mundo!!#TheCrystalCuckoo #ElCucoDeCristal pic.twitter.com/l7iOl8bPPo — Javier Castillo (@JavierCordura) November 26, 2025

'El cuco de cristal' es un bestseller del escritor español Javier Castillo, con hasta 2.500.000 de ejemplares vendidos. La serie consta de seis episodios producidos en colaboración con la compañía Atípica Producciones.

'El cuco de cristal' está protagonizada por un elenco de lujo integrado por Catalina Sopelana ('El jardinero', 'El vecino', 'Entrevías'), Alex García ('Sagrada familia', 'El inmortal'), Itziar Ituño ('Berlín', 'La casa de papel'), Iván Massagué ('El hoyo'), Alfons Nieto ('El cuerpo en llamas', 'Élite') y Tomás del Estal ('Clanes').

Sinopsis de 'El cuco de cristal' en Netflix

El cuco de cristal narra la historia de Clara Merlo (Catalina Sopelana), médico residente de primer año, que sufre un infarto fulminante. Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella una inquietud imposible de ignorar: necesita saber quién fue su donante.

Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo, donde descubre que el corazón que ahora late en su pecho pertenecía a un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta. La llegada de Clara al pueblo marcará el inicio de una serie de acontecimientos que pondrán al descubierto un pasado que muchos creían sepultado para siempre.