Quién es quién en 'El cuco de cristal': Conoce a todos los personajes de la nueva serie de Netflix

Netflix ha estrenado este viernes 14 de noviembre, 'El cuco de cristal', su nuevo thriller basado en la novela homónima de Javier Castillo después de haber adaptado otras de sus dos novelas como 'La chica de nieve' y 'El juego del alma'.

'El cuco de cristal' es un bestseller del escritor español Javier Castillo, con hasta 2.500.000 de ejemplares vendidos. La serie consta de seis episodios producidos en colaboración con la compañía Atípica Producciones.

El cuco de cristal' está protagonizada por un elenco de lujo integrado por Catalina Sopelana ('El jardinero', 'El vecino', 'Entrevías'), Alex García ('Sagrada familia', 'El inmortal'), Itziar Ituño ('Berlín', 'La casa de papel'), Iván Massagué ('El hoyo'), Alfons Nieto ('El cuerpo en llamas', 'Élite') y Tomás del Estal ('Clanes').

Sinopsis de 'El cuco de cristal'

El cuco de cristal narra la historia de Clara Merlo (Catalina Sopelana), médico residente de primer año, que sufre un infarto fulminante. Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella una inquietud imposible de ignorar: necesita saber quién fue su donante.

Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo, donde descubre que el corazón que ahora late en su pecho pertenecía a un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta. La llegada de Clara al pueblo marcará el inicio de una serie de acontecimientos que pondrán al descubierto un pasado que muchos creían sepultado para siempre.

Todos los personajes de 'El cuco de cristal'

Catalina Sopelana es Clara

La actriz Catalina Sopelana, a quien hemos podido ver en 'Entrevías' y 'El jardinero', da vida a Clara Merlo, una joven médica residente que sufre un infarto inesperado, pero del que consigue sobrevivir gracias a un trasplante de corazón.

Itziar Ituño es Marta Peña

La actriz Itziar Ituño vuelve a Netflix tras 'La casa de papel' e 'Intimidad'. En 'El cuco de cristal' da vida a Marta Peña, la madre del joven, cuyo corazón es trasplantado a Clara. La mujer está implicada en los misterios que hay en el pueblo.

Álex García es Miguel Ferrer

El actor Álex García ('Antidisturbios', 'El inmortal', 'Sagrada familia') interpreta en este nuevo thriller a Miguel Ferrer, el padre de Carlos, el joven que desapareció hace 20 años. Su nombre es uno de los sospechosos implicados en los misterios del pueblo.

Iván Massagué es Rafael

El actor Iván Massagué, conocido por sus papeles en 'El barco', 'Gym Tony' y 'Culpa mía', entre otras, se mete en la piel de Rafael, compañero de Marta Peña. Es otro de los que estaría implicado en los casos misteriosos que preocupan al pueblo.

Alfons Nieto es Juan

El actor catalán Alfonso Nieto, a quién hemos podido ver en 'El cuerpo en llamas', 'Élite' y 'El gran salto' interpreta en 'El cuco de cristal' a Juan, el hijo de Marta Peña. Es además miembro de la guardia civil y que informará sobre todo lo que sabe a Clara.

Tomás del Estal es Gabriel

El actor Tomás del Estal, a quien veremos próximamente en 'ENA' y conocido por otras series como 'Valle Salvaje' o 'Madres. Amor y vida' da vida a Gabriel.