Christian Gálvez utiliza Antena 3 para dejar un palo a Mediaset por lo que hizo ante su relación con Patricia Pardo

Si hace unas semanas, Christian Gálvez regresó a Mediaset como invitado de 'Fiesta' y destapó su caída a los infiernos por culpa de la cancelación abrupta de 'Pasapalabra', este lunes el presentador ha dado el salto a 'Y ahora Sonsoles' para promocionar su nueva novela.

Y es que en 'He vencido al mundo' Christian Gálvez habla del viacrucis de Jesucristo y sus últimos días pero lo hace extrapolándose a lo que él mismo vivió en primera persona. "Tenía la necesidad de escribir del viacrucis desde el punto de vista de aquellos que lo perdieron todo porque yo en algún momento de mi vida lo perdí todo", empezaba diciéndole Christian Gálvez a Sonsoles Ónega.

"Yo he tenido que vivir cancelaciones de programas, he tenido fracasos en el amor y cuando fracasas en el amor las amistades se dividen y también pierdes amigos. Pero lo peor de todo es que perdí la fe en mí y de repente a mi Dios no em ha llamado por mi nombre pero si ha puesto un ángel en mi camino y a raíz de conocer a Patricia recuperé la fe en absolutamente todo", seguía diciendo el presentador y escritor.

Tras hacer un repaso a sus inicios en Antena 3 en 'Desesperado club social', Christian Gálvez revelaba como de ahí pasó a 'Caiga quién caiga' y después le llegó la oportunidad de presentar 'Pasapalabra', concurso en el que ya había participado en Antena 3 cuando lo presentaba Silvia Jato como concursante.

"Estando en Caiga quién caiga me llaman para hacer una prueba de otro programa en otra cadena y decido que es el momento de abandonar la calle y las gafas. Y en ese momento estaban haciendo un casting con roles femeninos para 'Pasapalabra' y alguien pensó en por qué no probamos a este que no para de pegar gritos y habla muy rápido y nadie le entiende e hice el casting y les dije que o me contestáis esta tarde o me voy a firmar otra cosa que he hecho una prueba y me salió bastante bien y me contestaron en horas", le contaba Christian a Sonsoles.

"Y decidí probar suerte porque además era un programa que aunaba cultura y entretenimiento y se demostró que fue un éxito y se sigue demostrando todas las tardes en esta cadena", añadía al respecto de 'Pasapalabra'. "Me encanta que en una cadena como esta en la que estáis haciendo Pasapalabra con Roberto se pueda hablar de mi etapa sin complejos. Es algo muy bonito porque no puedo borrar trece años de mi vida", reconocía al respecto.

"El único problema que tuve con el final de 'Pasapalabra' es que nunca tuve la oportunidad de despedirme y de dar las gracias a la audiencia", seguía diciendo sobre lo traumático que fue tener que dejar de presentar el concurso de un día para otro por la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a Mediaset a dejar de emitir el programa por no pagar sus derechos a ITV Studios.

El dardo de Christian Gálvez a Mediaset por lo que hizo en 'Socialité'

Justo después, 'Y ahora Sonsoles' repasaba la historia de amor de Christian Gálvez con Patricia Pardo y la llegada al mundo de su hijo Luca. Y era cuando el presentador destapaba cómo se filtró su relación. "Al amor no se le pone precio ni calendario. Nosotros tenemos que hacerlo público porque desgraciadamente empezamos un 9 de febrero tomando un café y lo tenemos que hacer público porque otra cadena decidió reventar el momento en el que nos estamos conociendo en un programa de corazón", sentenciaba el presentador.

"Yo recuerdo que en aquel momento estaba en Cadena 100 haciendo un programa y dijeron vamos a contarlo y faltaron el respeto a la oportunidad que se da a cada pareja cuando se está conociendo de ser ellos mismos los que se lo cuenten a sus padres y a su entorno. No nos dejaron. Yo tuve que llamar a mis padres para decirles que iban a contar esto y ya veremos a ver como sale porque nos estábamos conociendo. Y además en la cadena en la que yo trabajaba se dijo que llevábamos tiempo solapando relaciones y eso es mentira", añadía con dolor en alusión a lo que hizo 'Socialité'.