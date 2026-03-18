Cambio en la TDT: Los dos canales que desaparecen desde hoy y que ceden su hueco a estos dos nuevos

A la espera de saber qué va a ocurrir con el nuevo canal que entregará el Gobierno para la TDT, al que aspiran Mediaset y el grupo de directivos que fueron cesados en Prisa, desde este miércoles hay dos nuevos canales en la televisión tras la desaparición de otras dos cadenas autonómicas.

Se trata de un cambio que afecta de lleno al País Vasco pues es allí donde los canales autonómicos de la ETB han dicho adiós. En concreto, hablamos de ETB3 y ETB4, dos diales con los que los ciudadanos del País Vasco han disfrutado de grandes contenidos durante años.

La señal de ETB3 se encontraba especializada en la emisión de contenidos infantiles, con programas, series y otros espacios pensados para los jóvenes como 'Hero Elementary', 'SciGirls' o 'Clifford the Big Red Dog'. Mientras que, la señal de ETB4 se destinaba a la emisión de deportes, series y otros programas así como espacios bilingües.

Sin embargo, desde este miércoles 18 de marzo, tanto ETB3 como ETB4 han dicho adiós. Eso sí, lo han hecho para dejar su hueco a otros dos canales que ha lanzado la corporación vasca bajo las marcas ETB1 On y ETB2 On. La gran diferencia con sus predecesores es que además de en TDT se podrán ver también a través de TDT.

Así, estos canales se verán en cualquier tipo de terminal, tanto en las Smart TV como en ordenadores, móviles y otros dispositivos que tengan acceso a Internet. ETB1 ON y ETB2 ON se diferenciarán de ETB1 e ETB2. Si bien cuentan con puntos en común como la emisión simultánea de informativos y programas de actualidad, ofrecerán propuestas diferenciadas y complementarias, ya que ETB1 ON y ETB 2 ON contarán con contenidos propios y sin restricciones de derechos a nivel internacional. Concretamente, ambos canales emitirán contenidos de valor social y vinculados al territorio vasco y, en el caso de ETB1 ON, una amplia programación infantil en euskera, además de eventos y directos referentes para la sociedad y la cultura vasca.