Avance del capítulo de 'Valle Salvaje' del viernes, 13 de marzo en RTVE: el verdadero propósito de Enriqueta y una encerrona

'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana y ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera. Y por si fuera poco con la investigación sobre lo que pasó con el bebé de Adriana, esta semana se han producido dos regresos del pasado que pueden cambiarlo todo.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio y Matilde le dejan claro a Mercedes que saben que don Eduardo es en realidad Dámaso, el primer marido de Victoria, y el padre de Gaspar y que saben que les han engañado durante todo este tiempo.

Isabel se acerca cada vez más a la Casa Pequeña provocando que Pedrito se de cuenta de que le ha llegado un olor familiar. Al día siguiente, Bárbara le confiesa a Luisa que ella y su hermano sintieron la presencia de quién fue su cuidadora y ama de llaves durante años.

Rafael sigue muy preocupado por María pues cree que su hija no respira bien y no duda en hablar con Luisa para que lo examine ella y saber si es solo producto de su imaginación.

Enriqueta se planta con Braulio advirtiéndole de que sabe perfectamente como tratar a los Gálvez de Aguirre y cuáles son sus verdaderos propósitos. Paralelamente, no duda en quejarse de que Rafael esté dejando de lado sus quehaceres por estar todo el rato al lado de su hija María.

Tras escuchar una conversación de Pedrito y Bárbara, Isabel le deja claro a Luisa que debe pagar por lo que hizo al matar al padre de los Salcedo. Mientras que Mercedes le dice a Dámaso que no les conviene tener a don Hernando en su contra. Y don Hernando le hace una encerrona a José Luis para tratar de saber qué es lo que está pasando en el Valle y en su familia.

Don Hernando y Enriqueta en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso se sentía muy dolido con Mercedes por haberle despreciado con la llegada de don Hernando. Mientras, Victoria avisaba a José Luis de que don Hernando ha invitado tanto a Mercedes como a Dámaso a su cena de bienvenida junto a Braulio y Enriqueta.

Por su parte, Rafael se encaraba con José Luis por el poco trato que le da a su nieta asegurando que si fuera un varón en lugar de una mujer su relación con el bebé sería muy diferente.

Martín compartía con Atanasio su miedo de que Victoria pueda arruinar su boda con Matilde pero su futuro cuñado le dejaba claro que esa mujer ya no tiene poder para poder frustrar sus planes y que tienen un as bajo la manga.

Victoria advertía a José Luis de que tiene que prepararse una excusa para explicarle a don Hernando por qué cedió el ducado a su hijo Rafael estando en plenas facultades.

Bárbara y Pedrito se mostraban completamente extrañados ante la vuelta inesperada de don Hernando sin sospechar que quién también ha regresado ha sido Isabel para confesarle a Luisa que fue ella quién mató a su padre.