Avance de 'Valle Salvaje' capítulo 373 de hoy, jueves 12 de marzo en RTVE: La desconcertante vuelta de Isabel

'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana y ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera. Y por si fuera poco con la investigación sobre lo que pasó con el bebé de Adriana, esta semana se han producido dos regresos del pasado que pueden cambiarlo todo.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso se siente muy dolido con Mercedes por haberle despreciado con la llegada de don Hernando. Mientras, Victoria avisa a José Luis de que don Hernando ha invitado tanto a Mercedes como a Dámaso a su cena de bienvenida junto a Braulio y Enriqueta.

Por su parte, Rafael se encara con José Luis por el poco trato que le da a su nieta asegurando que si fuera un varón en lugar de una mujer su relación con el bebé sería muy diferente.

Martín comparte con Atanasio su miedo de que Victoria pueda arruinar su boda con Matilde pero su futuro cuñado le deja claro que esa mujer ya no tiene poder para poder frustrar sus planes y que tienen un as bajo la manga.

Victoria advierte a José Luis de que tiene que prepararse una excusa para explicarle a don Hernando por qué cedió el ducado a su hijo Rafael estando en plenas facultades.

Bárbara y Pedrito se muestran completamente extrañados ante la vuelta inesperada de Isabel sin sospechar que su regreso ha sido para confesarle a Luisa que fue ella quién mató a su padre.

Rafael y su hija en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le dejaba claro a Matilde que jamás se va a poder casar con Atanasio en la capilla de la Casa Grande y la doncella le recordaba que no necesita su permiso y que ya no le tiene ningún miedo.

Rafael pedía que llamaran a un galeno para que pueda examinar a su hija María tras el susto de ver que no reaccionaba. Y Don Hernando sorprendía a Bárbara, que le dejaba claro que no quiere hablar con él porque no olvida todo el daño que le hizo al obligar a su hijo Leonardo a casarse con Irene.

Por otro lado, Hernando conectaba inesperadamente con Enriqueta, lo que enfadaba a algunos en palacio, sobre todo a José Luis al ver que pueden unirse contra él.

Tras la confesión de Isabel, Luisa no dudaba en hablar con Bárbara. Y después, la doncella volvía a citarse en el valle con la que fue la cuidadora de los Salcedo de la Cruz para confesarle toda la verdad sobre el gran secreto del asesinato de don Evaristo.