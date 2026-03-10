Avance del capítulo de 'Valle Salvaje' del miércoles, 11 de marzo en RTVE: El mayor secreto sale a la luz

'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana y ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera. Y por si fuera poco con la investigación sobre lo que pasó con el bebé de Adriana, esta semana se producen dos regresos del pasado que pueden cambiarlo todo.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le deja claro a Matilde que jamás se va a poder casar con Atanasio en la capilla de la Casa Grande y la doncella le recuerda que no necesita su permiso y que ya no le tiene miedo.

Rafael pide que llamen a un galeno para que pueda examinar a su hija María. Y Don Hernando sorprende a Bárbara, que le deja claro que no quiere hablar con él porque no olvida todo el daño que le hizo al obligar a su hijo Leonardo a casarse con Irene.

Por otro lado, Hernando conecta inesperadamente con Enriqueta, lo que enfada a algunos en palacio, sobre todo a José Luis.

Tras la confesión de Isabel, Luisa no duda en hablar con Bárbara. Y después, la doncella vuelve a citarse en el valle con la que fue la cuidadora de los Salcedo de la Cruz para confesarle toda la verdad sobre el gran secreto del asesinato de don Evaristo.

Don Hernando y Bárbara en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando se presentaba por sorpresa en la Casa Grande para presentar sus condolencias ante la muerte de Adriana. Pero su vuelta escama a José Luis que piensa que oculta algo.

Tras ello, don Hernando aseguraba que cree que ha llegado la hora de asumir el conflicto cara a cara. Mientras, Isabel sorprendía a Luisa con su inesperado regreso y le decía que no puede volver a la casa pequeña por algo terrible que hizo en el pasado.

Matilde le pedía a Martín que sea el padrino de su boda y se enfrentaba con Victoria al decirle que piensa casarse con Atanasio en la capilla de los Gálvez de Aguirre y que no necesitaba su permiso.

Por último, Rafael se quedaba muy preocupado al ver que la pequeña María no reaccionaba. Y Alejo no duda en decirle a su hermano que tiene que recuperarse para cuidar de su hija.

Y finalmente, Isabel cita a Luisa en el granero para reconocerle que se tuvo que marchar porque no podía seguir en el Valle con la conciencia tranquila cuidando de Bárbara y Pedrito habiendo sido quién asesinó a don Evaristo.