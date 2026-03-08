'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana y ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera. Además, la doncella sigue con la investigación sobre la verdad sobre el parto de Adriana y su bebé.

Tras ofrecer sus capítulos decisivos, 'Valle Salvaje' encara una nueva semana en la que Rafael seguirá hundido por la muerte de su mujer y Luisa seguirá tratando de dar con la verdad sobre el hijo de Adriana. Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios del lunes 9 al viernes 13 de marzo a continuación:

Avance del capítulo 370 de 'Valle Salvaje' del lunes 9 de marzo

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le confiesa a Mercedes que fue don Eduardo quién le instó a pedirle a Rafael que le dejara a ella y a Braulio permanecer en el palacio. Mientras Braulio le dice a su primo Alejo que siente que no le hace gracia que sigan en el valle.

Por su parte, Dámaso le deja claro a Mercedes que su charla con Enriqueta solo forma parte de su plan de seguir acabando con José Luis buscándole nuevos frentes abiertos.

Mientras, José Luis le pide a Alejo soportar a su tía y su primo hasta que Rafael pierda la paciencia con ellos y el Gálvez de Aguirre le sugiere a su padre hablar con su hermano para lograr que les expulse.

Bárbara avisa a Luisa de que Mercedes está empezando a mostrarse muy molesta con sus idas y venidas y no duda en preguntarle a su amiga que es lo que está pasando y por qué aparece y desaparece de la casa pequeña.

Atanasio y Matilde hablan con Rafael para expresarle que se quieren casar sin tener que esconderse. Y Victoria le deja claro a José Luis que su hijo Rafael está desbordado y que si juega bien sus cartas conseguirá que le devuelva el ducado.

Pedrito le confiesa a Rafael que al ver a María no puede dejar de pensar en Adriana y que la niña es el último regalo que les dejó su hermana antes de morir. Por último, Luisa parece dar con la persona clave para saber lo que pasó con el parto de Adriana.

Avance del capítulo 371 de 'Valle Salvaje' del martes 10 de marzo

Mientras Luisa se enfrenta cara a cara con el pasado más oscuro de los Salcedo de la Cruz, otro regreso sacude Valle Salvaje: don Hernando irrumpe en la Casa Grande.

Su presencia lo cambia todo y los Gálvez de Aguirre no tardan en desconfiar de sus verdaderas intenciones. ¿A qué ha venido?

Avance del capítulo 372 de 'Valle Salvaje' del miércoles 11 de marzo

Hernando conecta inesperadamente con Enriqueta, lo que enfada a algunos en palacio. Su visita a Bárbara, en cambio, termina en un duro reproche por el destino de Irene y Leonardo.

Mientras tanto, sale a la luz el gran secreto de Valle Salvaje: ¿Cómo murió realmente Evaristo Salcedo de la Cruz?

Avance del capítulo 373 de 'Valle Salvaje' del jueves 12 de marzo

Mercedes advierte a Dámaso: Hernando no es lo que parece y bajo su fachada se oculta un verdadero monstruo.

Mientras tanto, Isabel se juega el todo por el todo y está a punto de reencontrarse con Bárbara y Pedrito.

Avance del capítulo 374 de 'Valle Salvaje' del viernes 13 de marzo

Braulio reprende a su madre por su actitud, pero ella le deja claro sus verdaderos propósitos.

Mientras, Hernando estalla y exige a José Luis que le aclare, de una vez por todas, el destino que ha corrido el ducado de Valle Salvaje… ¿Se atreverá este a revelarle la verdad?