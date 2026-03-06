'Valle Salvaje' atraviesa un momento clave en sus tramas tras la trágica muerte de Adriana, su protagonista. Tras la marcha de Rocío Suárez de Puga, la ficción de Bambú Producciones ha arrancado una nueva etapa modificando su cabecera con grandes cambios.

El principal cambio es la aparición de una nueva protagonista. Y es aquí donde salta la sorpresa pues 'Valle Salvaje' ha decidido ascender a Loren Mairena (Luisa) como la nueva estrella de la serie y de sus tramas tras la marcha de Rocío Suárez de Puga.

Así, Loren Mairena es la encargada de abrir la nueva cabecera de la ficción creada por Josep Cister. Una elección que aunque puede sorprender tiene todo el sentido del mundo porque actualmente Luisa encabeza una de las tramas más importantes de la serie tras la muerte de su amiga.

Y es que la doncella ha iniciado una nueva investigación para descubrir toda la verdad de lo que sucedió la noche que Adriana dio a luz después de estar convencida de que escuchó a la partera decir que había dado a luz a un niño y no a una niña.

En este sentido, Luisa está convencida de que alguien robó el bebé de Adriana y le dio el cambiazo por María. Por ello, Luisa no ha dudado en ir hasta la casa de Pura y Petra para conocer la verdad sobre el parto de su amiga. Una trama de misterio que va a dar mucho que hablar.

El ascenso de Luisa en la cabecera de 'Valle Salvaje' se hizo visible a partir del capítulo 366 que emitió La 1 el pasado martes 3 de marzo. Después del personaje de Loren Mairena se mantiene José Manuel Seda (José Luis).

Más cambios en el elenco de 'Valle Salvaje'

Pero además de la desaparición de Rocío Suárez de Puga y el cambio de protagonista, la nueva cabecera de 'Valle Salvaje' también ha introducido a dos de los nuevos personajes que se han incorporado a la ficción en las últimas semanas: Marta Tomasa y Manuel Gareno, los intérpretes que dan vida a Enriqueta y su hijo Braulio.

Asimismo, la cabecera ha sustituido el cuervo que aparecía al inicio por un cisne. Un detalle simbólico que parece ligado al nuevo papel de Luisa. Y es que la doncella cuelga del cuello un colgante con un cisne que pertenecía a Adriana y que Bárbara le entregó tras su muerte.