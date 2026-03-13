Avance del capítulo de 'Valle Salvaje' del lunes, 16 de marzo en RTVE: la confesión de José Luis y la pillada a Isabel

'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana y ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde vuelve a encarar a Victoria advirtiéndole de que no se conforma con que solo permita que Atanasio y ella se casen en la capilla de la Casa Grande.

Isabel le anuncia a Luisa que ha llegado el momento de volver a irse pero ella le pide que haga algo antes. Cuando la mujer se dispone a confesarle sus crímenes a la persona que más padeció por ellos, Victoria la pilla en la Casa Grande y trata de saber quién es la mujer que se ha colado allí.

Por su parte, Dámaso trata de saber si Victoria ha tomado una decisión y está de su lado en su venganza final contra José Luis o si en cambio no piensa ayudarle a acabar con su marido.

Por otro lado, José Luis, acorralado, hace una confesión sorprendente a Hernando sobre todo lo que ha ocurrido en Valle Salvaje en su ausencia. ¿Pero será capaz de asimilarlo todo?

Asimismo, don Hernando aprovecha para dejar caer que Bárbara y Braulio harían muy buena pareja para que así la joven deje de pensar en su hijo Leonardo.

Rafael en 'Valle Salvaje'.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio y Matilde le dejaban claro a Mercedes que saben que don Eduardo es en realidad Dámaso, el primer marido de Victoria, y el padre de Gaspar y que saben que les han engañado durante todo este tiempo.

Isabel se acercaba cada vez más a la Casa Pequeña provocando que Pedrito se diera cuenta de que le ha llegado un olor familiar. Al día siguiente, Bárbara le confesaba a Luisa que ella y su hermano sintieron la presencia de quién fue su cuidadora y ama de llaves durante años.

Rafael seguía muy preocupado por María pues cree que su hija no respira bien y no dudaba en hablar con Luisa para que lo examinara ella y saber si es solo producto de su imaginación o si de verdad le pasaba algo a la pequeña.

Enriqueta se planta con Braulio advirtiéndole de que sabe perfectamente como tratar a los Gálvez de Aguirre y cuáles son sus verdaderos propósitos. Paralelamente, no duda en quejarse de que Rafael esté dejando de lado sus quehaceres por estar todo el rato al lado de su hija María.

Tras escuchar una conversación de Pedrito y Bárbara, Isabel le deja claro a Luisa que debe pagar por lo que hizo al matar al padre de los Salcedo. Mientras que Mercedes le dice a Dámaso que no les conviene tener a don Hernando en su contra. Y don Hernando le hace una encerrona a José Luis para tratar de saber qué es lo que está pasando en el Valle y en su familia.