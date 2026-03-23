'Allá Tú' anuncia la fecha de un cambio de ciclo, con un aumento sustancial del premio principal

La pasada semana trascendió que Mediaset ha decidido renovar 'Allá Tú', al menos hasta el verano, en pleno auge en audiencias. El concurso, presentado por Juanra Bonet, poco a poco está consolidándose en la complicada franja de tarde frente a 'Pasapalabra' y 'Aquí la tierra' y el grupo ha dado muestras de confianza en el producto.

Esta noticia llegaba pocos días después de que en El Televisero defendiéramos las razones por las que Telecinco debía seguir confiando en 'Allá Tú' y ampliar su continuidad en la programación como ya hizo con 'El Precio Justo' en la sobremesa.

Además de garantizar la emisión del formato producido por Gestmusic durante los próximos meses, Mediaset ha introducido una importante y notoria novedad en la mecánica del game show que va a ser un atractivo más para los telespectadores.

Y es que, en las nuevas entregas, que servirán para abrir una nueva etapa dentro de esta actual era de 'Allá Tu', se aumentará el premio máximo en 50 mil euros. Por tanto, en lugar de 100.000 serán 150.000 euros los que albergue la caja más suculenta.

"Crece la emoción y se multiplica el valor de su principal premio", indica la promo que ha lanzado Telecinco y en la que se anuncia oficialmente ese cambio y también la fecha en la que se producirá. Será concretamente el próximo jueves, 26 de marzo, cuando 'Allá Tú' suba la apuesta y encare un nuevo ciclo.

Algo que llegará en un momento idóneo para el programa, que está experimentando una sustancial tendencia ascendente en audiencias. De hecho, la semana anterior promedió su mejor semana con máximo en cuota de pantalla (10,2%).