Varios rostros de Atresmedia reaccionan al salto de María Lamela a Mediaset para presentar 'Supervivientes 2026'

Ha sido una de las noticias televisivas de la semana: Laura Madrueño abandona 'Supervivientes' tras tres ediciones como presentadora en Honduras, desde que dejó el puesto Lara Álvarez. Ahora, la encargada de conducir el reality desde la isla será María Lamela, quien en los últimos años había estado vinculada a formatos de Atresmedia.

Nacida en Vilalba, localidad ubicada en Lugo, la periodista cursó un grado en Comunicación Audiovisual que completó dos años después con un máster de Reporterismo de Televisión. Su trayectoria profesional comenzó en la revista 'Galicia de Moda', donde ejerció labores como redactora, locutora, fotógrafa y community manager.

Su primer trabajo en la pequeña pantalla fue también en su tierra, en la Televisión de Galicia (TVG), como ayudante de realización. Durante los años siguientes prestó servicios en Bodaline TV o Movistar eSports. En el año 2016 dio el salto a la televisión nacional, en concreto a Mediaset, donde fue reportera y redactora de 'Informativos Telecinco'. Asimismo, fue parte del equipo de La Fábrica de la Tele, encargándose de preparar las Campanadas que dieron los rostros de 'Sálvame' desde la Puerta del Sol para Mediaset.

Fue en septiembre de 2018 cuando María Lamela fichó por Atresmedia como reportera de 'Liarla Pardo', el magacín presentado por Cristina Pardo en La Sexta. Gracias a su buen hacer, poco después dio el salto a 'Más Vale Tarde', donde llegó a presentar las entregas veraniegas junto a Marina Valdés. Durante el fin de semana, lo compaginaba con el programa 'Hola galega' en TVG.

Los compañeros de María Lamela se despiden de ella tras su salto a Mediaset

Tras 8 años vinculada a Atresmedia, su regreso a Mediaset como flamante presentadora de 'Supervivientes' ha supuesto una sorpresa para todos sus compañeros, quienes le han dedicado cariñosas palabras a través de las redes sociales. Rodrigo Blázquez, presentador y director de 'La Sexta Noticias 2', ha compartido en sus historias de Instagram la noticia del nuevo proyecto de María Lamela, a lo que ha añadido: "A disfrutar. Un placer haberte tenido cerca estos años. De 'Los irresponsables' a 'Supervivientes'".

Por su parte, Joanna Ivars, jefa de meteorología de Atresmedia, también se ha querido despedir de ella: "Meriiii te voy a echar mucho de menos. Las mujeres como tú abren camino. Qué suerte tienen chiquita contigo, se lo van a pasar mejor que nunca. Love you". Marina Valdés, con la que presentó la versión estival de 'Más Vale Tarde', ha sido algo más escueta: "Supervivienta desde que nació".