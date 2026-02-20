Unánime opinión sobre María Lamela, nueva cara de 'Supervivientes', tras su debut con Jorge Javier, al que capeó: "A mí no me tumbas"

María Lamela acudió al plató de 'GH DÚO' este jueves para presentarse ante la audiencia como nueva conductora de 'Supervivientes 2026' desde Honduras y, de paso, debutó en televisión con Jorge Javier Vázquez. "Estoy muy, muy ilusionado", aseguró el catalán antes de dar paso a la entrada triunfal de su nueva compañera.

Por su parte, la periodista, que previamente atendió a los medios, entre ellos El Televisero (pincha aquí para leer la entrevista), manifestó sentirse "emocionadísima", "nerviosa" y "encantada" con este inmenso reto profesional tras recibir una atronadora ovación por parte del público de las gradas.

Jorge Javier Vázquez recibe a María Lamela, nueva presentadora de S|V 2026 desde Honduras 😍 pic.twitter.com/DxRc496XEb — Mediaset España (@mediasetcom) February 19, 2026

"Tienes que aguantar porque ya me he cargado a tres: a Raquel Sánchez Silva, a Lara Álvarez y a Laura Madrueño. ¿Tú vas a ser fuerte?", bromeó Jorge Javier Vázquez. Y María Lamela, que demostró una agilidad y una conexión muy fuertes en sus primeros compases con el comunicador, le capeó de forma brillante y con un aviso a navegantes.

"Vamos a ver, Jorge, tú no cuentas con mi armadura confeccionada con pulpo a feira, con temporales atlánticos y con ciclogénesis explosivas", le replicó la gallega. Acto seguido, le dejó las cosas claras con una sonada advertencia: "A mí no me tumbas".

Vázquez no pudo contener la risa ante esa salida y se mostró encantado con la garra y el poderío que exhibió María Lamela en apenas unos minutos. Una gran carta de presentación antes de su esperado debut en 'Supervivientes 2026'. "¿Cuánto me vas a aguantar?", le preguntó. "Tres rounds y los que me echen", sentenció ella.

María Lamela: "Cuidado con la primera prueba porque va a ser la más bestia de la historia de 'Supervivientes'"

Por último, antes de despedirse, María adelantó una noticia muy importante de cara a la gala de estreno. "Cuidado con la primera prueba porque va a ser la más dura y la más bestia de la historia de 'Supervivientes'. Va a ser un circuito impresionante de barro y agua", cebó.

Además, María Lamela, que se define como aventurera y salvaje por su conexión especial con la naturaleza, aseguró que es "insaciable" en cuanto a las pruebas, lo cual será un necesario revulsivo para las mismas.

María Lamela y @jjaviervazquez, juntos en plató antes de comenzar la aventura como presentadores en #Supervivientes2026 🏝️💚



¡No queda nada! 🦀🥥🌴🎣🦎 pic.twitter.com/6QfCCkR2Mf — Telecinco (@telecincoes) February 19, 2026

Tras esta aparición estelar, las redes se llenaron de valoraciones muy positivas. De manera generalizada, el público valoró la frescura, la soltura, la espontaneidad y la arrolladora personalidad de quien apunta maneras para dar nuevos aires a 'Supervivientes':

Me gusta muchísimo el fichaje de María Lamela. Una presentadora natural, espontánea, divertida, atrevida. Supervivientes ha acertado mucho con el cambio. #GHDúoGala7 — alvarorey (@alvaga29) February 19, 2026

la maría lámela teniendo muchísima personalidad!!! se viene reina de la comedia en honduras #GHDÚOGala7 pic.twitter.com/ALu0IvygS2 — latetas • totista (@lat3tas_) February 19, 2026

María Lamela era lo mejor de La Sexta, los que no la conozcan van a flipar. #GHDúoGala7 — Jürgen Prochnow (@JrgenProchnow1) February 19, 2026

#GHDúoGala7 me gusta la frescura de María Lamela. A ver qué tal lo hace en esta edición de superviviente. De momento no se corta ni un pelo con @jjaviervazquez — Villano de Piaget 💣🪬🔮🖤💥🏳️‍🌈💪😈 (@_MartJai_) February 19, 2026

Pues me ha gustado mucho la nueva chica de @Supervivientes muy natural , simpática, sencilla y muy guapa 👏🏻👏🏻👏🏻 #GHDúoGala7 — Noa (@Noa51544328) February 19, 2026

#GHDuoGala7 #SV2026 #Supwrvivientes2026 Lo mejor de la edición por ahora es la novedad de María Lamela como presentadora. Qué tremenda!!! No la conocía y me ha encantado. 😂😂😂 — David Ortega Manzano (@Yeminick1) February 19, 2026

Muy buenas sensaciones con María Lamela. Y preveo muchísima química con Jorge 😍😍😍😍👏👏👏👏 #Supervivientes2026 #GHDúoGala7 — Adrià (@_Adry___) February 19, 2026

Oye pues me está gustando mucho el rollo de la nueva presentadora de Supervivientes ☺️ #GHDúoGala7 — 🧚🏻 (@muylibra0) February 19, 2026

Creo que van a hacer buen tándem María y Jorge en supervivientes #GHDúoGala7 — Realitiestv5 (@TVRadarES) February 19, 2026