'Supervivientes 2026' anuncia a su 15º concursante, que no figuraba en las quinielas y aumenta el nivel de la competición

Quedan 6 días para que arranque 'Supervivientes 2026'. Será el próximo jueves, 5 de marzo, cuando Telecinco estrene una nueva edición de uno de sus realities estrella, y la lista de concursantes que participarán se va completando.

El último concursante confirmado lo ha anunciado Jorge Javier Vázquez durante la gala de 'GH Dúo'. Se trata de Álex Ghita. El entrenador personal saltó a la fama por su relación sentimental con Adara Molinero, una experta en esto de los realities. Aunque acabaron como el 'rosario de la aurora', lanzándose los trastos a la cabeza, por lo que, a buen seguro, a la influencer no le hará ninguna gracia que participe en 'Supervivientes 2026'.

"Vengo con mucha hambre de hacer ganar a mi equipo", reconoce el joven. Además, confiesa que lo que le gusta de este reality es que "no hay filtro ni postureo", y piensa ser la fuerza que necesiten sus compañeros cuando estas comiencen a flaquear: "Voy a ser esa persona que voy a motivar, como preparador físico no quiero que nadie flaquee".

🏝️Álex Ghita es concursante de S|V 2026. El jueves a las 21:45h, gran estreno en @telecincoes pic.twitter.com/4osKAw6FBZ — Mediaset España (@mediasetcom) February 26, 2026

¿Quién es Álex Ghita, concursante de 'Supervivientes 2025'?

En su vídeo de presentación, Álex Ghita se ha mostrado entusiasmado con esta nueva aventura profesional y personal: "Soy Álex Ghita, preparador físico y soy el nuevo concursante de 'Supervivientes 2026'. Vengo porque me encantan los retos y llevarme al límite, porque es ahí donde saco mi mejor versión".

Además, deja claro que su objetivo es "ganar": "Muchos vienen por distintos motivos, pero yo lo tengo claro: vengo a competir y a ganar". También confiesa cual será su mayor reto en la isla: "Mi único miedo, la falta de comida, quiero superar esa barrera. ¡Nos vemos en Honduras!".

Álex Ghita es un apasionado del deporte, y por eso se dedica profesionalmente a ello, entrenando a rostros muy conocido, como a Ángel Cristo Jr. El entrenador saltó a la fama, sobre todo, tras salir a la luz su relación con Adara Molinero, de la que se separó en 2024. Además, el futuro concursante de 'Supervivientes 2026' no es nuevo en esto de los realities y programas de televisión, puesto que ya ha participado en muchos como 'Mujeres y Hombres y Viceversa', 'GH Dúo' o 'Warrior Games'.

Así queda, de momento, la lista de participantes

Con esta nueva incorporación la lista de concursantes confirmados queda así: Jaime Astrain, Toni Elías, Ingid Betancor, Aratz Lakuntza, Gerard Arias, Marisa Jara, Ivonne Reyes, Maica Benedicto, Alba Paul, Paola Olmedo, Álex de la Croix, Claudia Chacón, Alberto Ávila y Gabriela Guillén. A ellos se podría sumar el cantante José Manuel Soto, cuyo fichaje sería, sin duda, el más polémico de la edición.

La principal novedad de 'Supervivientes 2026' será la llegada de María Lamela, quien sustituirá a Laura Madrueño como presentadora desde Honduras. Ella será la encargada de conducir las pruebas y de animar a los concursantes cuando piensen en tirar la toalla. Una tarea nada fácil. Tampoco estará en esta edición Carlos Sobera, quien hasta ahora conducía 'Supervivientes: Tierra de nadie' los martes. En su lugar estará al frente Ion Aramendi. Los que sí continuarán serán Jorge Javier Vázquez como presentador de la gala de los jueves y Sandra Barneda, como conductora de los debates dominicales.

Telecinco espera con 'Supervivientes' mejorar los datos de audiencia cosechados por 'GH Dúo' y, sobre todo, por 'Gran Hermano' anónimos, que terminó precipitadamente a las pocas semanas de comenzar debido a sus flojos datos. En apenas seis días veremos a los nuevos concursantes lanzarse desde el helicóptero y arrancar la aventura de sus vidas.