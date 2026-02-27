'GH DÚO' expulsa a Sandra por fin y Carlos Lozano logra integrar un cuarteto de finalistas dominado por las 'tentaciones'

'GH DÚO 4' ha celebrado su gala más decisiva este jueves como antesala a la semifinal, que tendrá lugar el domingo 1 de marzo; y a la gran final, que Telecinco ha fijado para el próximo martes 3. Ese día se conocerá el nombre del ganador o ganadora de la temporada.

De momento, en la emisión de este 26 de febrero se ha llevado a cabo la proclamación de los finalistas, iniciándose así el camino hacia la meta de la edición. Sin embargo, solo cuatro concursantes tenían posibilidad de hacerse con una plaza, por lo que uno debía caerse de la competición este mismo jueves.

'GH DÚO', tal y como había anunciado, tenía previsto realizar las últimas nominaciones de la edición en su octava gala en Telecinco para decidir quién debía ser el expulsado a las puertas de la recta final. Sin embargo, la organización ha introducido una mecánica insólita: el pulsador rojo.

Quien lo accionara provocaría directamente la anulación de esas nominaciones, pues con su pulsación se mediría en un duelo con aquel contrincante que, bajo su criterio, menos merecía llegar a ser finalista. Sandra Barrios ha sido la primera en pasar por esa dinámica inédita y, para sorpresa de todos, ha dado el paso de activarlo y poner en marcha el duelo con Carlos Lozano, su elegido para batirse ante la audiencia.

En consecuencia, las nominaciones se han paralizado. Además, y automáticamente, Anita Williams, Juanpi Vega y Gloria González se han convertido en los primeros finalistas de 'GH DÚO 4'. Debido a la decisión de Sandra, los tres habitantes de la casa de Tres Cantos se han librado de enfrentarse a la eliminación y han obtenido un billete directo, al menos, a la semifinal del domingo.

A ellos se tenía que sumar o Carlos Lozano o Sandra Barrios, es decir, aquel que lograra convertirse en el salvado del televoto que ha permanecido abierto en la app de Mediaset Infinity durante buena parte de la gala. Finalmente, tras el cierre de la votación, que se ha desarrollado en positivo, Jorge Javier Vázquez ha procedido a comunicar el veredicto.

Sandra Barrios, expulsada por su fallida decisión y Carlos Lozano, finalista de 'GH DÚO 4'

"La audiencia ha decidido que debe ser finalista Carlos", ha anunciado el presentador. Así, con un 53,6% de los votos en positivo, Lozano ha sorteado la eliminación y ha conseguido integrar el cuarteto de finalistas. Por su parte, Sandra Barrios ha sido la expulsada con un 46,4%, quedándose por tanto a las puertas de la finalísima y sufriendo en sus carnes la fallida decisión de accionar el pulsador rojo.

CARLOS SE CONVIERTE EN EL CUARTO FINALISTA DE #GHDúoFinalistas 🥳 pic.twitter.com/RDOvMGAhoL — Gran Hermano (@ghoficial) February 27, 2026

Tras conocerse la resolución, la celebración del público, como cabía esperar, ha sido atronadora. Y es que, en caso de que se hubiera sustanciado la salida de Carlos Lozano, la recta final de 'GH DÚO 4' habría quedado secuestrada y colonizada por los perfiles de 'La Isla de las Tentaciones'. En resumen, los peores presagios no se han cumplido afortunadamente, ya que no se entendería una final sin Carlos, que junto a Cristina Piaget ha sido el gran sostén de la edición.