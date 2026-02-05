Rosa Rodríguez confirma qué va a hacer con el dinero del mayor bote de 'Pasapalabra' si logra llevárselo

En escasas horas, Manu Pascual y Rosa Rodríguez pondrán fin a su prolongado duelo en 'Pasapalabra' en el especial que Antena 3 tiene preparado para su prime time, justo después del paso de ambos concursantes por 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Y según se acerca el gran momento de descubrir quién se hará con el histórico bote de 2.716.000 euros, la pregunta que más resuena es una: ¿qué harán los concursantes con el premio?

Cabe recordar que esa respuesta ya ha resonado el plató del concurso conducido por Roberto Leal, y probablemente se ampliará este jueves por la noche en 'El Hormiguero', minutos antes del esperado rosco final, que arrancará a las 23:00 horas. Y es que, la concursante de la silla roja ya dejó claro cuáles eran sus intenciones durante su debut en el concurso.

Rosa Rodríguez, sobre lo que haría con el bote millonario de 'Pasapalabra'

"Siempre pienso que la razón por la que estoy aquí es porque mis padres cuando era pequeña sacrificaron todo para que nosotros tuviéramos tener la vida", comenzó explicando Rosa Rodríguez durante su debut en 'Pasapalabra' en noviembre de 2024, siete meses después de la entrada de Manu Pascual al concurso.

"Si ganase me encantaría poder ayudarles a ellos, y si sobra algo viviría con más tranquilidad, seguir haciendo lo que me gusta, pero más tranquila", aseguró Rosa Rodríguez ante Roberto Leal durante su primer día de competición. Cabe destacar que la gallega ya se ha embolsado 167.000 euros independientes del bote final por sus 94 victorias en el concurso de Antena 3.

Profesora de inglés y literatura castellana, nada más arrancar su paso por 'Pasapalabra', Rosa confesó que la cocina es una de sus mayores pasiones, especialmente la repostería. "Mi familia me dice que se me dan bien los dulces", aseguró la eterna rival de Manu Pascual durante su estreno.

Ante la esperada final del concurso de Antena 3, que a partir de este jueves tendrá que renovar los rostros de sus dos sillas, cabe destacar que se trata del bote más alto de su historia. Ni el premio de Rafa Castaño (2.272.000 euros), Óscar Díaz (1.816.000 euros) o Pablo Díaz (1.821.000 euros) ha alcanzado la astronómica cifra que el dúo de concursantes se juega este jueves.

A su vez, durante su paso por 'El Hormiguero' han dejado claro que no contemplan compartir el codiciado bote. "No, no hemos hecho trato, no hay trato, la rivalidad es la rivalidad. Además, no sería justo tampoco para el juego", ha asegurado Manu Pascual a Pablo Motos. "Es una pena que alguien se quede sin el premio, pero tú también sabes que cada uno va a por todas, cada uno quiere lo mejor para sí mismo, sabiendo la rivalidad sana que hay", añadía Rosa.

Así, tras su paso por 'El Hormiguero', el dúo se enfrentará por última vez en la emisión especial de 'Pasapalabra' en prime time. Después de más de 307 cara a cara y 90 empates, Rosa Rodríguez y Manu Pascual viven su último cara a cara, con un esperado duelo final que finalizará con quién complete las 25 letras del rosco, haciéndose con el deseado bote de 2.716.000 euros que lleva acumulándose casi dos años.