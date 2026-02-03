Manu Pascual y Rosa Rodríguez: El dinero que suma cada uno antes del bote de 'Pasapalabra' y quién parte con más ventaja

Quedan solo dos días para que conozcamos quién es el ganador del bote más alto de la historia de 'Pasapalabra'. Será este jueves en prime time cuando Antena 3 emita el programa en el que Manu Pascual o Rosa Rodríguez completan por fin el Rosco del concurso que presenta Roberto Leal después de que ambos visiten 'El Hormiguero'.

Tras más de trescientos enfrentamientos, el duelo llega a su momento decisivo con unas estadísticas de récord que explican por qué tanto Manu como Rosa se han convertido en la pareja de concursantes más longeva superando con creces a la que formaron Rafa Castaño y Orestes García.

Manu Pascual llega a su último programa en 'Pasapalabra' como todo un veterano y tras haber batido prácticamente todos los récords del programa de Antena 3. El madrileño de Collado Villalba ha disputado 433 programas desde su incorporación el 16 de mayo de 2024. Y de todos ellos ha ganado 159 programas y ha perdido 145. Asimismo, ha quedado empate con sus rivales en 129 ocasiones. Y durante su estancia en el programa ha conseguido acumular 268.200 euros en su particular bote.

Por su parte, Rosa Rodríguez lleva 303 programas siendo la concursante mujer que más tiempo ha permanecido en 'Pasapalabra'. La argentina de nacimiento y gallega de adopción lleva por su parte 94 programas ganados mientras que ha perdido en 118 ocasiones. Asimismo, ha empatado con Manu hasta en 91 programas. Tras su paso por el concurso lleva acumulados 167.400 euros desde su incorporación en noviembre de 2024.

En resumen, en la estadística directa de duelos entre ellos es Manu Pascual quien llega con ventaja al Rosco decisivo pues ha conseguido ganar en 118 ocasiones frente a Rosa Rodríguez con 91 empates entre ellos. Mientras que la coruñesa ha ganado al madrileño en 94 programas.

Pero esto no va de estadística sino de suerte. Habrá que ver de quién cae el jueves y quién de los dos consigue completar por fin el rosco del programa después de que Manu Pascual se haya quedado hasta en seis ocasiones a solo una palabra del bote mientras que Rosa solo ha tocado la gloria en dos ocasiones.