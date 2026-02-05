Pedro Ruiz se lanza a dejar estas palabras frente a lo que está pasando en RTVE: "Triste decirlo, pero no tiene vuelta de hoja"

Que los principales rostros de la información en Televisión Española (RTVE) están viviendo una campaña de desprestigio y críticas sin precedentes no es un secreto. Desde hace semanas, profesionales del ente como Sarah Santaolalla o Javier Ruiz han decidido denunciar desde La 1 de TVE el acoso ultra al que están sometidos por su trabajo. Y en ese sentido, Pedro Ruiz se ha pronunciado sobre la avalancha de críticas que a menudo reciben.

Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora o Sarah Santaolalla son los principales objetivos de un entramado de acoso liderado por perfiles de ultraderecha que busca echar por tierra el trabajo de los profesionales de TVE en espacios como 'Malas Lenguas', 'Mañaneros 360' o 'La hora de LA 1'; atribuyéndoles un servilismo sanchista y una falta de independencia ideológica a través de métodos extremos.

Pedro Ruiz se moja sobre el acoso a los profesionales de TVE: "Es triste decirlo pero..."

Sin ir más lejos, Sarah Santaolalla ya puso el grito en el cielo desde 'Mañaneros 360' por la peligrosa persecución que vivió en carretera cuando Vito Quiles la esperó a la salida del trabajo, en las instalaciones de RTVE, para más tarde seguirla hasta su domicilio particular con dos personas más. Días más tarde, desveló que había interpuesto una demanda por acoso. Y con todo este mar de fondo el expresentador Pedro Ruiz no ha dudado en pronunciarse sobre el ambiente de crispación.

"El panorama político está tan maleado que, en estos momentos, nadie que trabaje como autor en una televisión pública, nacional o autonómica, será considerado libre ni independiente. Es triste decirlo, pero no tiene vuelta de hoja", ha lamentado el escritor en su perfil de X, haciéndose eco de la oleada de violencia en redes contra los perfiles vinculados a la televisión pública, a los que se desacredita constantemente como mera propaganda ideológica del gobierno y marionetas asalariadas por Pedro Sánchez.

El panorama político está tan maleado que, en estos momentos, nadie que trabaje como autor en una televisión pública {nacional o autonómica} será considerado libre ni independiente. Es triste decirlo, pero no tiene vuelta de hoja. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) February 4, 2026

"Creo que ya está bien de impunidad con estos fascistas. Hay que plantarse, no sólo mediáticamente y en las calles, sino también en los juzgados. Que les cueste pasta, y que les cueste condenas, acosar a mujeres y hombres en este país por pensar diferente y por señalar sus prácticas mafiosas", denunció Sarah Santaolalla la pasada semana durante su intervención en 'Malas Lenguas' tras desvelar que ha emprendido acciones legales contra el agitador de ultraderecha Vito Quiles.