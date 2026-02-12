Netflix estrena hoy la serie 'Cómo llegar al cielo desde Belfast', la comedia de la temporada con una protagonista de 'Los Bridgerton'

Netflix lleva tiempo apostando por proyectos un poco más pequeños, con autores y autoras más desconocidas, buscando dar más identidad a su catálogo. La última incorporación se trata de 'Cómo llegar al cielo desde Belfast', que llega este 12 de febrero a Netflix, compuesto de 8 episodios. Y es una de esas comedias "muy british" y cuenta con la creadora de la maravillosa obra de culto que es 'Derry Girls': Lisa McGee. Sí, estamos hablando de esa serie que nos descubrió a Nicola Coughlan antes de que llegaran 'Los Bridgerton'. Y si no la habéis visto aún, no perdáis la oportunidad. La tenéis disponible también en Netflix.

'Cómo llegar al cielo desde Belfast' está protagonizada por tres amigas: Saoirse, guionista de TV, que funciona como alter ego de la propia McGee; Robyn, madre glamurosa; y Dara, una cuidadora. La amistad de las tres se remonta al colegio y, a pesar del paso de los años, se han mantenido unidas como cuando eran pequeñas. Pero un suceso inesperado pone todo patas arriba: la muerte de la cuarta amiga del grupo. Y esto desemboca en un viaje por Irlanda repleto de humor y misterio. Porque la muerte de la amiga podría sacar a la luz un secreto compartido desde hace casi dos décadas, y obviamente quieren asegurarse de que nadie sepa nada sobre ello.

Tenemos una serie que se centra en la importancia de la amistad y de la memoria. Pero también en la sororidad femenina. Aunque no tiene ese humor ácido de ‘Derry girls’, funciona igual de bien, demostrando que su creadora es la mejor en este tipo de historias. Roísín Gallagher, Sinéad Keenan y Caoilfhionn Dunne son las actrices principales de la historia, y se compenetran a la perfección. Porque si algo caracteriza sobre todo a las ficciones de McGee, es precisamente la unión de sus protagonistas y la química que desprenden. Gallagher, Keenan y Dunne están espléndidas y tienen un magnetismo entre ellas que eleva la serie por encima de la media.

"Para mi anterior serie tomé inspiración de mis días de escuela secundaria con mis amigas", explicó en una entrevista a El Periódico la ganadora de dos BAFTA por 'Derry girls'. "En 'Cómo llegar al cielo desde Belfast' he vuelto a hacerlo, en cierto modo. Empecé a pensar en qué pensarían aquellas niñas de las mujeres que somos ahora, si estarían orgullosas, si sabrían llevarse bien con nuestro yo de ahora [...]. Sé que sonará obvio, pero básicamente quería hacer la serie que me moría ganas de ver. Eso significaba incluir el suspense. Desde muy pequeña fui fan de 'Se ha escrito un crimen' y del personaje de Jessica Fletcher [Angela Lansbury]. Me gusta lo inteligente que es, pero también que sea una persona corriente. De acuerdo, no lo es tanto, es una escritora exitosa, pero tampoco se cree superior a nadie".

Y es que 'Cómo llegar al cielo desde Belfast' destaca por ser comedia situada en Irlanda del Norte, cuando lo que suelen prevalecer son los dramas más humanos. Así lo explicó McGee en una entrevista para Vogue. "No me viene a la cabeza ninguna otra serie cómica norirlandesa. Siempre se ha asociado la etapa más dura de esta región con el drama, la tragedia y la melancolía".

Saoirse Monica Jackson, Shauna Bray y Bronagh Gallagher, las tres protagonistas de 'Cómo llegar al cielo desde Belfast'.

De qué va 'Cómo llegar al cielo desde Belfast'

Saoirse es una guionista de televisión tan ingeniosa como caótica; Robyn, una glamurosa madre de tres hijos que está constantemente al borde de un ataque por culpa del estrés; y Dara, una cuidadora responsable pero reprimida. Juntas, forman un grupo inseparable desde el colegio y, a sus treinta y tantos, siguen igual de unidas. Lo que no saben es que están a punto de embarcarse en la aventura más emocionante de sus vidas. Cuando reciben un correo que anuncia la muerte de la cuarta integrante de su pandilla —y de la que hacía tiempo que no sabían nada—, una serie de inquietantes sucesos las arrastra a una odisea oscura, peligrosa y desternillante por Irlanda y más allá, mientras cada una intenta recomponer la verdad de su pasado.