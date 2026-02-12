'Niños de plomo': La nueva miniserie de época de Netflix basada en una novela, con una macabra historia real detrás

Netflix siempre consigue dar que hablar con sus producciones. Y lo bueno es que, desde hace ya varios años, abrió su abanico para contar con títulos tanto de Estados Unidos como de fuera. Y esa diversidad en su catálogo es uno de los puntos fuertes de la plataforma, sobre todo cuando aborda casos reales. Ahí tenemos todas la producciones con firma española ('El cuerpo en llamas'), coreana o, en este caso, polaca :'Niños de plomo', que llega este miércoles 11 de febrero al streaming. Pero, ¿por qué es tan destacable este modesto drama, y por qué deberíamos verlo?

Ambientada en la Polonia de los años 70, esta producción del país de Europa del Este se centra en un caso real y muy inquietante. La serie aborda una situación extrema que tuvo lugar cuando varios niños en Polonia empezaron a mostrar síntomas graves de saturnismo, una intoxicación por plomo causada por la contaminación industrial. Y en el centro de la historia tenemos a una médico-pediatra: Jolanta Wadowska-Król. Esta, al darse cuenta de lo que estaba pasando, decidió investigar… chocando con los intereses del Estado, que quiere silenciar los casos, en vez de apostar por la salud pública. Porque recordemos que, en esa época, Polonia estaba controlada por la URSS (la antigua Unión Soviética) y, cualquier escándalo se veía como una afrenta al régimen, como si mostrara que todo no era tan idílico como querían hacer creer.

Dirigida por Maciej Pieprzyca y protagonizada por Joanna Kulig, a la que hemos visto en películas como 'Ida' o 'Cold war', 'Niños de plomo' perturba y conmueve gracias a su reconstrucción de época. Y es que, aunque poco conocido, el saturnismo era una enfermedad muy peligrosa. Esta puede causar graves efectos en la salud infantil, como retraso en el desarrollo mental y físico, problemas de aprendizaje, irritabilidad y daños neurológicos severos.

Basada en la novela de Michal Jedryka, 'Niños de plomo' es una propuesta sobria y contenida por parte de Netflix. No busca golpes de efecto, sino una serie humana y emotiva. Y es que el caso de Jolanta Wadowska-Król es muy poco conocido fuera de las fronteras polacas, por lo que esta miniserie es una oportunidad de oro para dar a conocer el nombre de una heroína que se enfrentó al sistema. Y uno de los puntos fuertes de esta miniserie es precisamente su protagonista, Joanna Kulig, una estrella en Polonia. Pero, en una entrevista reciente, afirmó que, por ahora, no estaba en sus planes dar el salto a Hollywood. "Me siento mejor en Polonia, en Varsovia. Prefiero volar y hacer mi trabajo y luego volver que al revés", confesó en una entrevista para RMF FM Film Conversation.

"Cuando Maciej Pieprzyca me hablaba de ella, me preguntaba por qué Wadowska-Król hacía todo eso. La respuesta era banalmente simple. Jolanta decía: 'Porque hay que hacerlo'. El simple hecho de que descubriera casos de intoxicación por plomo y tuviera la determinación de luchar por Silesia y por las familias de allí me pareció algo increíble", contó en otra entrevista para GQ Polonia sobre su acercamiento a la historia de la serie. "También supe por el director que esos niños, hoy por supuesto ya adultos, lucharon para que se hiciera una serie sobre Jolanta. Me conmovió la fuerza de esa mujer. Y, además… siempre había querido interpretar a una médica".

Jolanta Wadowska-Król, una heroína polaca.

De qué va 'Niños de plomo'

La serie cuenta la historia de Jolanta Wadowska-Król, una joven doctora que observa que los niños que viven cerca de la fundición Szopienice están enfermando de forma alarmante debido a una intoxicación por plomo causada por la contaminación de metales pesados. Tras su hallazgo, la protagonista intenta salvar a los niños y se enfrenta al opresivo aparato estatal comunista. La producción recrea la atmósfera industrial de la Alta Silesia en la década de 1970, donde la realidad de una región obrera se convierte en el escenario en el que confluyen presiones políticas y la misión social de la protagonista.