La Sexta aplica un cambio en su programación habitual del jueves, asaltada por este formato con Susi Caramelo

La Sexta ha decidido alterar este jueves su programación habitual de prime time y sustituir la emisión de 'El Taquillazo' por un especial de humor sobre San Valentín con Susi Caramelo como presentadora justo después de 'El Intermedio' a partir de las 23:00 horas.

Así, 'Especialita' que es como se llama este especial, se verá las caras con la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 en La 1, con el estreno de la serie 'Perdiendo el juicio' en Antena 3, con 'Horizonte' en Cuatro y con una nueva gala de 'GH DÚO' en Telecinco.

Con 'Especialita', La Sexta busca abrir un hueco a la producción propia y testar así un programa de humor con Susi Caramelo como presentadora antes de que en los próximos meses sea Marc Giró quién ocupe ese lugar con un nuevo formato al más puro estilo 'Late Xou'.

'Especialita' combina monólogo, coloquio, entrevistas y reportajes, siempre desde el humor y la ironía. Al frente, Susi Caramelo, una de las presentadoras y cómicas más reconocibles del panorama audiovisual, lidera el programa acompañada por Eduardo Navarrete, Valeria Vegas, Manuel Jabois y Gotzon Mantuliz, que aportan distintas miradas y sensibilidades para hablar de amor desde todos los ángulos posibles.

Asimismo, con este especial producido por Globomedia (The Mediapro Studio), Atresmedia testa a Susi Caramelo como presentadora después de haber pasado por 'El desafío' y 'Tu cara me suena' como concursante y ser colaboradora de 'El Hormiguero'. Recientemente ha presentado también 'Amor a lo bestia' en Flooxer. No obstante, la humorista ya contó con su propio show de humor en Movistar Plus+ con 'Rojo Caramelo'.

Así es 'Especialita' con Susi Caramelo

Cartel oficial de 'Especialita' / Fuente: Atresmedia

'Especialita' es un show atrevido y sin prejuicios que convierte San Valentín en una noche llena también de humor. Con Susi Caramelo al frente, el programa propone una mirada actual y desenfadada sobre el amor y las relaciones, combinando humor, conversación y experiencias reales desde múltiples perspectivas.

El programa arranca con un monólogo inicial en el que Susi Caramelo demuestra su estilo directo e inconfundible. Susi Caramelo vuelve a los photocalls para hablar con los famosos sobre amor en esta noche tan especial. Además, el plató acoge un coloquio con Eduardo Navarrete, Valeria Vegas y Manuel Jabois, que aportan miradas diversas y complementarias en un debate sin filtros sobre cómo se vive el amor hoy.

El formato también incorpora un reportaje de investigación centrado en una app exclusiva para ligar. La noche se completa con una entrevista a Gotzon Mantuliz, que comparte su visión personal sobre el amor y las relaciones.